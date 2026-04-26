【女性288人が選ぶ】春に行きたい「香川県の旅行先」ランキング！ 2位「金刀比羅宮」、1位は？【2026年調査】
春の柔らかな日差しに包まれるこの時期は、色とりどりの花々やSNS映えする絶景を求めて旅に出たくなるものです。トレンドに敏感な女性たちが「今こそ訪れたい」と注目している、とっておきのスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「香川の金比羅山はパワースポットで有名ということもあり、春から新生活が始まることが多いので春先にはピッタリの旅行先だと思います」（30代女性／愛知県）、「天気が良くて、外に出やすい季節に行きたい」（20代女性／東京都）、「金刀比羅宮までの長い階段にチャレンジをしてみたい。両脇にあるお土産屋さんなど眺めながら登るのも楽しそう」（30代女性／岩手県）といったコメントがありました。
回答者からは「天気が良くて、外に出やすい季節に行きたい」（20代女性／東京都）、「景色が良く、ドライブにちょうどいい」（20代女性／愛知県）、「瀬戸大橋は海の上に架かるスケールの大きな景色を実際に見てみたいと思い選びました。橋と海が一体となった開放感のある風景に魅力を感じています」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「香川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：金刀比羅宮／73票「さぬきのこんぴらさん」の名で親しまれる神社が2位。春は参道の石段沿いや境内の桜が見頃を迎え、参拝者の目を楽しませてくれます。長い階段を登りきった先にある御本宮から望む、春霞に煙る讃岐平野の絶景は格別です。
回答者からは「香川の金比羅山はパワースポットで有名ということもあり、春から新生活が始まることが多いので春先にはピッタリの旅行先だと思います」（30代女性／愛知県）、「天気が良くて、外に出やすい季節に行きたい」（20代女性／東京都）、「金刀比羅宮までの長い階段にチャレンジをしてみたい。両脇にあるお土産屋さんなど眺めながら登るのも楽しそう」（30代女性／岩手県）といったコメントがありました。
1位：瀬戸大橋／79票本州と四国を結ぶ巨大な橋、瀬戸大橋が1位に選ばれました。春の穏やかな瀬戸内海を背景にそびえる橋の姿は美しく、ドライブコースとしても最高です。与島パーキングエリアなどのビューポイントから眺める多島美と橋の競演は、春の旅の思い出に残ること間違いなしです。
回答者からは「天気が良くて、外に出やすい季節に行きたい」（20代女性／東京都）、「景色が良く、ドライブにちょうどいい」（20代女性／愛知県）、「瀬戸大橋は海の上に架かるスケールの大きな景色を実際に見てみたいと思い選びました。橋と海が一体となった開放感のある風景に魅力を感じています」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)