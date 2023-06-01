[4.25 プレミアリーグ第34節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 10 エベレチ・エゼ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 56 マックス・ダウマン

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 4 スベン・ボトマン

DF 12 マリック・ティアウ

DF 33 ダン・バーン

DF 67 ルイス・マイリー

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 28 ジョー・ウィロック

控え

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 3 ルイス・ホール

DF 37 アレックス・マーフィー

MF 11 ハービー・バーンズ

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 20 アンソニー・エランガ

FW 27 ニック・ボルテマーデ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります