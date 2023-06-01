アーセナルvsニューカッスル スタメン発表
[4.25 プレミアリーグ第34節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 56 マックス・ダウマン
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 28 ジョー・ウィロック
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 11 ハービー・バーンズ
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 56 マックス・ダウマン
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 28 ジョー・ウィロック
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 11 ハービー・バーンズ
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります