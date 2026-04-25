◆米大リーグ ホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）について２４日（日本時間２５日）、チームのゲッツＧＭが熱く語った映像を地元メディア「ＣＨＳＮ」が「Ｘ」（旧ツイッター）で公開した。

今季ヤクルトから２年３４００万ドル（約５４億円）の契約で加入した村上。いきなり開幕から３試合連続本塁打を放つと、１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦から、２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、日本人選手では２５年ドジャース・大谷翔平投手に並ぶ最長記録となる５試合連続弾を放ち、日本人メジャーリーガーでは史上最速の開幕から２４試合目で１０本塁打に到達した。ここまで１０本塁打、１９打点、打率２割５分３厘。周囲の期待を上回るような結果を残している。

チームは３年連続で１００敗以上を喫して再建中で、今季も村上が孤軍奮闘しながらここまで１０勝１５敗と苦しんでいる。そんな中でも活躍する村上についてゲッツＧＭは「彼は多くのアクションを生み出す。バットを振って結果を出すだけでなく、バットをスイングせずしても四球を選ぶこともできる。そんな忍耐力と、打席での存在感があるだけで、出塁することでその後の打者にも打点のチャンスなど好影響を与えることもある」とたたえ、リーグ３位の２１四球も高く評価して「ストライクではないボールを見送る能力は私たちも重視していること。それをできる選手がいると、他の選手にも好影響をもたらす」と相乗効果にも期待を込めた。

さらには「彼は天性のパワーを持っているが、それだけでなく、最高レベルの勤勉さも持っている。守備や走塁も含め、映像を見て相手投手を研究する姿勢も見られる。技術がありながら、努力もする。これは試合で成功するための”レシピ”だ」と最大限の賛辞を送っていた。