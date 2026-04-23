「いつか一緒になれる」は現実的？不倫の“行き着く先”を冷静に考える
「いつかは一緒になれたら」という思いを抱きながら不倫関係を続けている人は少なくありません。ただ、その“いつか”が現実的なのかどうか？そこに目を向ける機会は意外と少ないものです。
“気持ち”と“現実”は別の問題
好きという気持ちはあっても、実際に生活を変えるとなると話は別。仕事、家族、環境とさまざまな要素が絡む中で、大きな決断を伴う選択は簡単ではありません。気持ちがあることと、行動が伴うことは一致しないケースも多いのが現実です。
行動が変わらないなら、状況も変わらない
「いつか」と言いながら、具体的な動きがない状態が続いている場合、未来も同じ延長線上にある可能性が高くなります。言葉だけではなく、実際に何が変わっているのか？そこを見ることが、現実を判断するポイントになります。
“今の関係”が最終形になっていることもある
曖昧なまま続いている関係が、そのまま定着していく。変化が起きないまま時間が過ぎるほど、その形が“当たり前”になっていきます。気づかないうちに、「この関係はこういうもの」と受け入れてしまっているケースも少なくありません。
未来を考えるとき、大切なのは“願い”ではなく“現実の動き”。この関係がどこに向かっているのか。それを見極めることが、自分の時間をどう使うかを考えるきっかけになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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