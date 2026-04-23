真木あかりの12星座占い【4/23〜4/29】水瓶座は心奪われるような体験に身を投じて

牡羊座

今時の「伝え方」を取り入れてみたい

「そういうコミュニケーションって……アリ!?」と目からウロコが落ちるような、驚きに満ちたやり取りが生まれそう。今まで当たり前だと思ってきた会話や情報共有のあり方を思い返し、自分を変えていかなければと反省する人も。時代が変わればベストなコミュニケーションのスタイルも変わるもの。過去の方法も、その時期はそれで正解だったと思って気持ちを切り替えていきましょう。26日から28日あたりまでは疲れが出やすいので無理は禁物。

牡牛座

頑張った自分を十分にねぎらって

「自分はよくやってきた」「頑張ってきた」という、優しい実感が胸の中に広がっていきそう。数年前の自分とはまるで別人のように、成長を遂げた牡牛座さんは多いはずです。以前よりもずっと人生の選択肢は増えているはずですから、自信を持って今後を見据えてみたいところ。それとは別の流れで、金銭感覚やモノとの付き合い方が大きな転換点を迎える暗示も出ています。稼ぎ方を大きく変えたり、一気にモノを手放したりするのは好転のサインです。

双子座

「今までどおり」から離れもっと自由な未来へ

小さな枠にとらわれていてはつまらない、という考え方が大きくなっていく星回り。やってみたいことが次々に頭に浮かび、生活を大きく変える時期に入ります。転職や引っ越しなどで慣れたコミュニティを離れるのは一抹の不安や寂しさを伴うものですが、新たな環境には自分を自由にする新たな可能性がいっぱい。SNSやメッセージアプリでつながりやすくなった現代、ご縁は距離に負けないはず。自分を解き放つような行動を選び取る勇気を大切に。

蟹座

活気あふれる日々も無理はしなくてOK

仕事運を中心に、物事が気持ちよく前に進んでいく好調期。新しいチャレンジや、「これから」を踏まえた改善提案といったものは前向きに受け止めてもらえるはずですから、積極的に行動を起こしてみるといいでしょう。なお、強いストレスを感じていたり、慣れない環境で頑張っている人は、心の中がザワザワとして落ち着かない予感も。そんなときは、無理は禁物。周りに甘えさせてもらったり、少しだけ現実逃避をして、自分の心を守りましょう。

獅子座

のびのびと夢や理想を追いかけてみたいとき

絶好調の星回り。新たな夢や目標が見えてきたり、人間関係のしがらみから解放されたりと、これからが楽しみになるような展開が待ち受けている人はとても多いことでしょう。特に、夢や目標については、可能性は無限大。「自分ならできる」と思って、目の前のチャンスを意欲的につかみ取っていきたいところ。なお、この4月下旬からしばらくの間は、人間関係の刷新期でもあります。あなたを低いところに留め置くような相手からは、上手に距離を置いて。

乙女座

古いやり方に合わせなくてもいい

月末に近づくに従ってどんどんパワフルになっていきます。そんなあなたを頼って、さまざまな人が相談事や、共同作業を持ちかけてきそうです。一方で、仕事や所属している組織の「改革」に着手する人もいるでしょう。形骸化したルール、パワーバランスの偏りなど、おかしいと思ったことに声を上げることになるのです。そうしてみることで、あなたと同じ問題意識を抱えていた人が次々と現れ、ともに現状を改善する流れが生まれるのかもしれません。

天秤座

ワクワクするような知的冒険を楽しんで

知的好奇心が高まる星回り。SNSでもテレビでも、見聞きした情報に対し「本当にそうだろうか？」と疑問を抱いたら、時間をおかず調べてみるとよさそう。というのも、この時期のあなたは、情報や知識をただ受動的にインプットするだけでは満足することはないからです。じっくりと知識をそしゃくし、ダイナミックに流れをつかむことで想像以上に面白く、胸が高鳴る時間を過ごせます。人によってはすでに昨年夏、第一歩を踏み出していたかもしれません。

蠍座

決断することより丁寧に向き合うこと

「オール・オア・ナッシング」的な発想に陥りがちな星回り。とはいえこの時期に起こることは複雑で、シンプルに割り切れることなどないのでしょう。特に相手がいる問題は、極端な発想は脇に置き、どういった解決法があるかじっくり話し合うといいでしょう。一方、自分ひとりで解決できる問題については、「本当はやりたくない」という本心が隠れていることも。どういった条件であれば有意義と思えるのか、検討してみるといい選択肢が見えてきます。

射手座

人との出会いや交流が思わぬ転機に

出会いも別れも、この時期は突然かつインパクト大。新たな出会いに刺激をもらえる人は多いでしょうし、あなたを苦しめていた人が突然、相手側の事情で離れていくこともありそうです。「変人」と呼びたくなるような、ユニークな人があなたにブレークスルーをもたらしてくれることもあるでしょう。誤解やトラブルは、お互いをわかり合うためのきっかけと思っておいて。大事なのは、意思表示をはっきりとすること。YesもNoも、ストレートに伝えて。

山羊座

あなたはあなたのもっとも身近な味方

心身の健康を守るために行動を起こすことになりそう。おそらくですが、スタート地点となるのは「不要なものの引き算」です。ストレスがたまるばかりの集まりは辞退する、無理なスケジュールの仕事は引き受けないでおくなど、自分を苦しめるものを丁寧に切り離していくのです。幸い、人間関係は好調。理由を話せばきっと理解を示してもらえますし、思いもよらない提案をしてもらえる可能性も。無理を重ねてきた人は、突発的な体調不良にご注意を。

水瓶座

心奪われるような体験に身を投じてみたい

倦怠感を打ち破るような、楽しいアクションを取り入れてみるといい星回り。突然の恋、推しとの出会い、新たな趣味のスタートなど、ときめきとワクワクのある選択をすると日常が色づくようにして活気づいてきます。今、夢中になっているものがある場合は、ときに生活のあれこれを後回しにして「そのことしか目に入らない」ような心境になるかもしれません。そうすることで、人生を謳歌することの「本当の意義」が見えてくるのだろうと思います。

魚座

自分を犠牲にしなくても生きていけると気づける

自分をつなぎ止めていた足かせが、すでに用をなさないものになっていた。そんなことに気づくときです。いつでも、どこへでも自由に行けるのだと気づくことで、視野が大きく開けていくことでしょう。我慢や自己犠牲を自分に強いていたことに、ここでハッと気づけることも。誰かのために、守りたいもののために、一生懸命頑張ってこられましたね。そろそろ、新しい居場所を模索したり、自分のペースを最優先に動いたりしてもいい時期なのだと思います。