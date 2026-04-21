18日および19日に開催された人気音楽バンド「Mrs. GREEN APPLE」（ミセス）のMUFGスタジアム（国立競技場）のライブにて「公演を妨げる行為」があったとして、MUFGスタジアムが謝罪した。

報道によると、18日の回にて同スタジアムに設置されているスイートルーム「LIMINAL SUITE」にてスタジアムの運営会社・ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）側が招待した契約企業の招待客の一部が席で騒ぐなどし、他の客からクレームが入ったのだ。JNSEは翌19日中に謝罪文をホームページに掲載。「信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります」としている。

本件は、ミセス人気もあってか大きな話題となり、同スタジアム内にあるスイートルームや招待客のあり方についてネットで激しい議論が行われることになった。

同スタジアムのスイートルームは個室に加えテラス席があり、公式ホームページによると今年4月にオープンしたばかりであるという。スイートルーム自体は、VIP待遇の要人などに提供されるため、多くのスタジアムや会場で採用されており、特別珍しいものではない。だが、本件に関しては「騒いだのが契約企業の招待客」という点に非難が集まったようだ。

今回のミセスのライブは抽選漏れなどで入れない人も多く、運営会社が招待した客が「契約企業の関係者」であるならば芸術やライブ運営にも一定の理解がある人間であるはずであり、ネットでは「ライブに興味のない人を呼ばないでほしい」「関係者が騒いだならさらに問題では？」「金払っているファンこそが招待客より優先されるべき」といった声も存在している。

今回の件について、JNSEはかなり丁寧に謝罪しており、これ以上問題が大きくなることはなさそうだが、今後、スイートルームの利用法や招待客の選定はより厳しくなると思われる。