佐藤輝明は19日の中日戦で5号ソロなど2安打3打点

阪神の佐藤輝明内野手の勢いが止まらない。19日に甲子園球場で行われた中日戦で5号ソロを放つなど、2打数2安打3打点だった。ここまで打率.384、19打点などリーグ“11冠”の成績にファンも「エグすぎる」と驚愕している。

中日戦では6-5と1点リードで迎えた7回に先頭で打席に入ると、根尾昂投手の外角低め直球をセンター方向へ力強く弾き返した。「NPB＋」によれば、打球速度180キロ、飛距離125メートルの一発だった。

衝撃弾など2安打3打点に加え四球と犠飛でチームの勝利に貢献。打率.384、19打点に加えて28安打、9本の二塁打、2本の三塁打、56塁打、19得点。さらに出塁率.440、長打率.767、OPS1.208、得点圏打率.500のすべてがリーグトップ。驚愕の成績を残している。

頼れる4番にファンからは称賛の声が続々と寄せられている。SNS上には 「今年は本物だ」「覚醒」「バケモンすぎてビビる」「頼もしいとしか言いようがない」「ほんと怖いわ」などと絶賛のコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）