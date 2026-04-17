世界ランク1位のポーランドがメンバーを発表 クレクやフベルは選外に
ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は17日、2026年度の男子ポーランド代表メンバーを発表した。
FIVB世界ランキング1位のポーランド。2022年に就任したニコラ・グルビッチ監督が引き続き指揮を執る。
トマシュ・フォルナルやウィルフレド・レオン、カミル・セメニウクらが順当に選出された一方、マルチン・ヤヌシュやパベウ・ザトルスキは代表引退。ウカシュ・カチュマレクやウルフドッグス名古屋でプレーするノルベルト・フベルらも2026年度の代表メンバー入りを辞退したことで、これまでと比べた37選手が選ばれている。
■男子ポーランド代表2026年度登録メンバー
▼アウトサイドヒッター
トマシュ・フォルナル
ミハウ・ギエルゾット
ミハウ・グラベク
ヤクブ・キエドス
ウィルフレド・レオン
ミコワイ・サヴィツキ
カミル・セメニウク
アルトゥル・シャルプク
ヤクブ・シマンスキ
アレクサンデル・シリフカ
バルトシュ・ジック
▼オポジット
バルトウォミェイ・ボウォンジ
ダビド・ドゥルスキ
ヴォイチェフ・ガイェク
バルトシュ・ゴムウカ
アレクセイ・ナセヴィッチ
ケヴィン・ササック
▼セッター
マルセル・バカイ
ブワジェイ・ビエン
ヤン・フィルレイ
マルチン・コメンダ
ヤクブ・プシビウコヴィッチ
セルギウシュ・セラフィン
▼ミドルブロッカー
マテウシュ・ビエニエク
シモン・ヤクビシャク
ヤクブ・コハノフスキ
バルトウォミエイ・レマンスキ
ヤクブ・マイクシャク
アドリアン・マルキエヴィッチ
ヤクブ・ノヴァク
マテウス・ノヴァク
マテウシュ・ポレンバ
▼リベロ
ヤクブ・ポピフチャク
ヤクブ・チュナイティス
バルトシュ・フィヤウェク
マクシミリアン・グラニエチュネ
マクシム・ケンジェルスキ