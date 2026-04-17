ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は17日、2026年度の男子ポーランド代表メンバーを発表した。

FIVB世界ランキング1位のポーランド。2022年に就任したニコラ・グルビッチ監督が引き続き指揮を執る。

トマシュ・フォルナルやウィルフレド・レオン、カミル・セメニウクらが順当に選出された一方、マルチン・ヤヌシュやパベウ・ザトルスキは代表引退。ウカシュ・カチュマレクやウルフドッグス名古屋でプレーするノルベルト・フベルらも2026年度の代表メンバー入りを辞退したことで、これまでと比べた37選手が選ばれている。

■男子ポーランド代表2026年度登録メンバー

▼アウトサイドヒッター

トマシュ・フォルナル

ミハウ・ギエルゾット

ミハウ・グラベク

ヤクブ・キエドス

ウィルフレド・レオン

ミコワイ・サヴィツキ

カミル・セメニウク

アルトゥル・シャルプク

ヤクブ・シマンスキ

アレクサンデル・シリフカ

バルトシュ・ジック



▼オポジット

バルトウォミェイ・ボウォンジ

ダビド・ドゥルスキ

ヴォイチェフ・ガイェク

バルトシュ・ゴムウカ

アレクセイ・ナセヴィッチ

ケヴィン・ササック



▼セッター

マルセル・バカイ

ブワジェイ・ビエン

ヤン・フィルレイ

マルチン・コメンダ

ヤクブ・プシビウコヴィッチ

セルギウシュ・セラフィン



▼ミドルブロッカー

マテウシュ・ビエニエク

シモン・ヤクビシャク

ヤクブ・コハノフスキ

バルトウォミエイ・レマンスキ

ヤクブ・マイクシャク

アドリアン・マルキエヴィッチ

ヤクブ・ノヴァク

マテウス・ノヴァク

マテウシュ・ポレンバ



▼リベロ

ヤクブ・ポピフチャク

ヤクブ・チュナイティス

バルトシュ・フィヤウェク

マクシミリアン・グラニエチュネ

マクシム・ケンジェルスキ

