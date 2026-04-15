coldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞より「CHASING SHADOWS」のライブ映像を先行公開
2026年2月、2日間にわたって開催されたcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞より、6時間余りのライブ収録映像が5月にWOWOWで放送・配信される。同フェス収録映像より「CHASING SHADOWS」のライブ映像が先行公開となった。
なお、5月の番組放送・配信に先駆けて、ライブ収録映像のダイジェスト版を観ながら＜BLARE FEST. 2026＞の魅力を主催者coldrainが語る特別番組が、4月19日に完全無料放送・配信されることも決定している。
■WOWOW番組『BLARE FEST. 2026』
●『生放送！BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！』
4月19日(日)午後8:00〜
WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜7日間アーカイブ配信あり
番組詳細 : https://www.wowow.co.jp/detail/206595/-/02
●『BLARE FEST. 2026』
▶DAY1：5月16日(土)午後7:00〜
WOWOW プライムで放送／WOWOW オンデマンドで配信
▶DAY2：5月17日(日)午後7:00〜
WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信
※各放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
番組詳細 : https://www.wowow.co.jp/music/blare/
■coldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞
日程：2026年2月7日(土)・8日(日)
会場：愛知・ポートメッセなごや
【2月7日(土)出演者】
coldrain / [Alexandros] / 04 Limited Sazabys / HIKAGE / House of Protection (from US) / Knosis / NOISEMAKER / ONE OK ROCK / Paledusk / The Ravens / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SiM / SPYAIR / Survive Said The Prophet / 10-FEET / w.o.d.
【2月8日(日)出演者】
coldrain / Age Factory / Amira Elfeky (from US) / BLUE ENCOUNT / DEXCORE / ENTH / Fear, and Loathing In Las Vegas / 花冷え。 / ハルカミライ / HEY-SMITH / KUZIRA / LiSA / マキシマム ザ ホルモン / Memphis May Fire (from US) / THE ORAL CIGARETTES / SIX LOUNGE / SPARK!!SOUND!!SHOW!!
■＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞
5月01日(金) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open18:00 / start19:00
5月02日(土) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open17:00 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
5月14日(木) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
5月15日(金) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月23日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
5月24日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
スタンディング ￥7,000 (税込)
※入場時別途ドリンク代・整理番号付き
■＜SHIKOKU / 47 TOUR 2026＞
5月27日(水) 徳島・徳島club GRINDHOUSE
5月28日(木) 香川・高松DIME
5月30日(土) 愛媛・松山W Studio RED
5月31日(日) 高知・高知X-pt.
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