Jリーグが3月度の月間MVPなど各賞を発表! FW鈴木優磨「自分が代表してMVPをもらえた」
Jリーグは15日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」「月間ベストゴール」「月間ヤングプレーヤー賞」「月間ベストセーブ」の3月度の受賞者を発表した。
J1百年構想リーグEASTの月間MVPは、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨に決定。J1百年構想リーグWESTでは清水エスパルスのFWオ・セフンが選ばれている。
鈴木は3月のリーグ戦4試合で3ゴール1アシストを記録し、鹿島の首位快走に貢献。Jリーグ公式サイトを通じ、「3月はチームも非常に好調だったので、自分が代表してMVPをもらえたのかなと思います。前線の選手は数字を求められますし、ゴールやアシストで勝利に貢献できたことが一番良かったです」とコメントしている。
オ・セフンは現在、得点ランキング首位タイの6ゴールをマーク。「自分がこうしてピッチで躍動できているのは、間違いなくチームのおかげです。仲間が献身的に走り、自分の良さを引き出してくれているからこそ、結果につながっていると感じています」と振り返り、「これからもチームのためにプレーすることを第一に考え、その中で自分の良さを発揮し、結果で貢献していきたいと思います」と述べた。
月間ヤングプレーヤー賞は、J1百年構想リーグEASTがFC東京のMF佐藤龍之介、J1百年構想リーグWESTがファジアーノ岡山のMF小倉幸成となっている。
J1百年構想リーグEASTの月間ベストゴールは、鹿島のFWエウベルが決めた“80メートル独走弾”。J1百年構想リーグWESTでは、アビスパ福岡のDF辻岡佑真による左足アウトの技ありショットが選出されている。
月間ベストセーブは、J1百年構想リーグEASTから川崎フロンターレのGKスベンド・ブローダーセン、J1百年構想リーグWESTから清水エスパルスのGK梅田透吾が選ばれた。
以下、各賞の受賞者
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
FW鈴木優磨(鹿島)
明治安田J1百年構想リーグWEST
FWオ・セフン(清水)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
DF小田逸稀(松本)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
FWトニー・アンデルソン(徳島)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
DF山田裕翔(鹿児島)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストゴール(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
FWエウベル(鹿島)
明治安田J1百年構想リーグWEST
DF辻岡佑真(福岡)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
FW太田修介(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
FW藤枝康佑(松本)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
FWキム・テウォン(富山)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
MF城定幹大(鳥栖)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ヤングプレーヤー賞(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
MF佐藤龍之介(FC東京)
明治安田J1百年構想リーグWEST
MF小倉幸成(岡山)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
MF石橋瀬凪(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
FWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
MF國武勇斗(奈良)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
FW末永透瑛(山口)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストセーブ(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
GKスベンド・ブローダーセン(川崎F)
明治安田J1百年構想リーグWEST
GK梅田透吾(清水)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
GK山田元気(秋田)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
GK上田智輝(福島)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
GKバウマン(新潟)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
DF藤春廣輝(琉球)
J1百年構想リーグEASTの月間MVPは、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨に決定。J1百年構想リーグWESTでは清水エスパルスのFWオ・セフンが選ばれている。
鈴木は3月のリーグ戦4試合で3ゴール1アシストを記録し、鹿島の首位快走に貢献。Jリーグ公式サイトを通じ、「3月はチームも非常に好調だったので、自分が代表してMVPをもらえたのかなと思います。前線の選手は数字を求められますし、ゴールやアシストで勝利に貢献できたことが一番良かったです」とコメントしている。
月間ヤングプレーヤー賞は、J1百年構想リーグEASTがFC東京のMF佐藤龍之介、J1百年構想リーグWESTがファジアーノ岡山のMF小倉幸成となっている。
J1百年構想リーグEASTの月間ベストゴールは、鹿島のFWエウベルが決めた“80メートル独走弾”。J1百年構想リーグWESTでは、アビスパ福岡のDF辻岡佑真による左足アウトの技ありショットが選出されている。
月間ベストセーブは、J1百年構想リーグEASTから川崎フロンターレのGKスベンド・ブローダーセン、J1百年構想リーグWESTから清水エスパルスのGK梅田透吾が選ばれた。
以下、各賞の受賞者
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
FW鈴木優磨(鹿島)
明治安田J1百年構想リーグWEST
FWオ・セフン(清水)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
DF小田逸稀(松本)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
FWトニー・アンデルソン(徳島)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
DF山田裕翔(鹿児島)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストゴール(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
FWエウベル(鹿島)
明治安田J1百年構想リーグWEST
DF辻岡佑真(福岡)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
FW太田修介(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
FW藤枝康佑(松本)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
FWキム・テウォン(富山)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
MF城定幹大(鳥栖)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ヤングプレーヤー賞(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
MF佐藤龍之介(FC東京)
明治安田J1百年構想リーグWEST
MF小倉幸成(岡山)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
MF石橋瀬凪(湘南)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
FWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
MF國武勇斗(奈良)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
FW末永透瑛(山口)
■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストセーブ(3月度)
明治安田J1百年構想リーグEAST
GKスベンド・ブローダーセン(川崎F)
明治安田J1百年構想リーグWEST
GK梅田透吾(清水)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-A
GK山田元気(秋田)
明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-B
GK上田智輝(福島)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A
GKバウマン(新潟)
明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-B
DF藤春廣輝(琉球)