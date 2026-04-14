au公式Xは2026年4月14日、色覚検査に使う図に見える画像を投稿し、その後削除した。

KDDIは取材に、「配慮に欠けるとのご指摘」があったとして、「再発防止に努めてまいります」とした。

「配慮が不足していたことをお詫びします」

au公式Xは14日7時頃、ドット柄の中にauのロゴが入った画像を投稿。「今日は #オレンジデー ここでクイズ！ この中の文字はなんでしょうか？？」と問いかけた。

なお、オレンジデーとは、大切な人に柑橘類やオレンジ色のものを贈り、絆を深める日だ。柑橘類の産地である愛媛発祥とされている。

この画像が色覚検査に使う画像に似ていたことから、Xでは「いや...こういうのは広告にしちゃあかんやろ」「これはまじであかんで」「これをはっきりと『楽しめない』っていう人はけっこういると思うよ？」といった声が寄せられていた。

その約2時間後、au公式Xは「今朝、本アカウントから投稿した内容に配慮に欠ける投稿があり、削除いたしました」と報告。「配慮が不足していたことをお詫びします」と謝罪した。

20年以上前に学校の健康診断必須項目から外れる

14日、J-CASTニュースの取材に応じたKDDI広報部は、削除した投稿について、「オレンジデーに合わせて企画しましたが、色覚検査などに使用される図を用いたことについてご不快に感じる方への配慮に欠けるとのご指摘をいただきました」と説明。社内で検討した結果、投稿を削除、謝罪したとした。

さらに「ご指摘を真摯に受け止め、今後はチェック体制の強化など、再発防止に努めてまいります」としている。

色覚検査については、色覚異常があることで業務に支障がなくても採用を制限される例があったことから、01年10月に雇用時の健康診断の項目から廃止された。また、03年には学校の健康診断の必須項目からも削除されている。