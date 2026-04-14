有働由美子さんの人気TV番組から生まれた絶品レシピ「酢豚風豚玉リング」
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料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、フリーアナウンサーとしてもおなじみの有働由美子さんの人気番組「おしゃべり小料理ゆみこ」から生まれたレシピ本『女将 有働由美子のおつまみレシピ帖』の中から、「酢豚風豚玉リング」のレシピをご紹介します。
フレッシュでやわらかい新玉ねぎを中華仕立てに。
豚肉で旨みを閉じ込めれば、胃袋もわしづかみ！
■材料（2人分）
新玉ねぎ…1個
豚ばら薄切り肉…200g
せり…1束
ミニトマト…3個
しょうが…1かけ
薄力粉…小さじ1と1/2
サラダ油…小さじ1
【A】
黒酢…大さじ2
薄口しょうゆ…大さじ2
酒…大さじ2
砂糖…大さじ1と1/2
■作り方
1 玉ねぎは1.5cm幅の輪切りにし、外側を2枚重ねて外す。同様にリングを6つ作る。芯はみじん切りする。せりは4cm長さに、ミニトマトは半分に切る。しょうがはみじん切りする。
2 玉ねぎリング1つにつき豚肉1〜1.5枚をらせん状に巻きつけ、全体に薄く薄力粉をまぶす。
3 フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、2を、巻き終わりを下にして並べる。フタをして玉ねぎに火が通るまで焼き、取り出す。
4 フライパンに残った油を中火で熱し、せりとミニトマトを炒め、火が通ったら取り出す。
5 同じフライパンに玉ねぎのみじん切り、しょうがを入れて中火で炒め、Aを加えて混ぜる。ひと煮立ちしたら3を加え、煮絡める。
6 器に盛り、4を添えてタレをかける。
■プロフィール
有働 由美子……1969年3月22日生まれ、鹿児島県出身。1991年にNHK入局。『NHKニュースおはよう日本』『サンデースポーツ』『NHKニュース10』『あさイチ』などの番組を担当し、『NHK紅白歌合戦』の司会も務める。2018年3月NHK退社、フリーに転身。2018年10月より約5年半にわたり日本テレビ系『news zero』のメインキャスターを務めたほか、朝の連続テレビ小説・大河ドラマのナレーション等も担当。毎日放送のトーク番組『おしゃべり小料理ゆみこ』では、小料理屋の女将として手料理を振る舞う一方、『有働Times』（テレビ朝日系）ではMCを務めるなど、キャスター、司会者の枠を超え、多岐にわたって活躍中。
料理監修／広里貴子
撮影／岡田ナツ子
※本記事は有働 由美子著の書籍『女将 有働由美子のおつまみレシピ帖』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。