海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！イーロン・マスク氏が仕掛ける「X Money」が銀行の常識を覆す理由
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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【金融市場が激変】X Moneyがヤバい！イーロンマスク氏が警告する世界について解説します！」と題した動画で、テック企業が既存の銀行を脅かす金融のパラダイムシフトについて解説し、これからの時代における個人資産の守り方と増やし方を提示している。
宮脇氏はまず、アメリカの証券取引所ナスダックが暗号資産取引所のクラーケンと提携したニュースに触れ、「これからは銀行とか証券会社という箱ではなくて、最も優れた技術を持っている場所に世界中のお金が集まるようになる」と指摘する。さらに、イーロン・マスク氏が率いるX（旧Twitter）の独自金融サービス「X Money」を紹介。一部の州で開始されたこのサービスは、最大年利6%の預金機能や一律3%のキャッシュバックを提供するという。宮脇氏はこの高金利の理由を、豪華な建物や窓口職員が不要なため「運用コストを大幅に少なくできて、その浮いたコストをすべてユーザーに金利として還元しよう」としているからだと説明する。
日本国内でも同様の動きは起きており、メルカリは中古品販売だけでなく、メルペイやビットコイン購入などの金融サービスを統合し、アプリ内で完結する独自の経済圏を構築している。宮脇氏はこのように日常のアプリに金融が溶け込む現象を「埋没型金融」と呼び、「わざわざ金融サービスを利用するためだけに銀行アプリを開くのは面倒でも、メルカリを見たりXをチェックするのは日常のワンシーン」であると、テック企業が数千万人のユーザー基盤を持つ強みを強調した。
最後に宮脇氏は、このような激変する金融市場での対策として「お金の置き場所を定期的に見直す」「金融の主役が変わることを意識する」「デジタルの力を信じる」という3点を提案。「新しいサービスを少額からでもいいので触ってみる。その小さな一歩が数年後の大きな資産の差につながる」と動画を締めくくった。
宮脇氏はまず、アメリカの証券取引所ナスダックが暗号資産取引所のクラーケンと提携したニュースに触れ、「これからは銀行とか証券会社という箱ではなくて、最も優れた技術を持っている場所に世界中のお金が集まるようになる」と指摘する。さらに、イーロン・マスク氏が率いるX（旧Twitter）の独自金融サービス「X Money」を紹介。一部の州で開始されたこのサービスは、最大年利6%の預金機能や一律3%のキャッシュバックを提供するという。宮脇氏はこの高金利の理由を、豪華な建物や窓口職員が不要なため「運用コストを大幅に少なくできて、その浮いたコストをすべてユーザーに金利として還元しよう」としているからだと説明する。
日本国内でも同様の動きは起きており、メルカリは中古品販売だけでなく、メルペイやビットコイン購入などの金融サービスを統合し、アプリ内で完結する独自の経済圏を構築している。宮脇氏はこのように日常のアプリに金融が溶け込む現象を「埋没型金融」と呼び、「わざわざ金融サービスを利用するためだけに銀行アプリを開くのは面倒でも、メルカリを見たりXをチェックするのは日常のワンシーン」であると、テック企業が数千万人のユーザー基盤を持つ強みを強調した。
最後に宮脇氏は、このような激変する金融市場での対策として「お金の置き場所を定期的に見直す」「金融の主役が変わることを意識する」「デジタルの力を信じる」という3点を提案。「新しいサービスを少額からでもいいので触ってみる。その小さな一歩が数年後の大きな資産の差につながる」と動画を締めくくった。
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