Urban CamBag 17B

平和精機工業株式会社は、カジュアルなデザインのカメラバッグ「Libec Urban CamBag B」を5月に発売する。

「Urban CamBag」は、普段使いを意識した上下2気室構造のカメラバッグシリーズ。その後継モデルとして、容量の異なるUrban CamBag 12BとUrban CamBag 17Bがリリースされる。

カラーリングをグレーからブラックに変更したほか、防汚性に優れたナイロン素材を採用したのが主な変更点。

下部にカメラ機材、上部に身の回り品を分けて収納できる点は従来モデルと同様。サイズに変更はない。

側面からカメラ収納部のインナーケースにアクセスできる構造を採用。インナーケースや内部の仕切りを外すことで、1気室のバッグとしても利用できる。

背面にはノートPC用収納部を設けた。

上部収納部にアクセサリー用のメッシュポケットを備えるほか、前面ポケットを装備。

そのほか、三脚ホルダーやキャリーバッグ固定用スリーブ、レインカバーなども用意する。

Urban CamBag 17Bのみ、チェストストラップとウエストベルトを装備している。

Urban CamBag 12B

Urban CamBag 17B

容量：12L カメラ収納部内形寸法：265×170×135mm 上部収納部内形寸法：265×210×115mm PC収納部内形寸法：265×345×20mm 外形寸法：290×390×200mm（ハンドル、ショルダーベルトを含まず） 重量：1,050g 価格：1万3,750円容量：17L カメラ収納部内形寸法：285×180×135mm 上部収納部内形寸法：285×260×115mm PC収納部内形寸法：285×405×25mm 外形寸法：300×450×200mm 重量：1,350g 価格：2万350円