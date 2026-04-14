都市向けデザインのバックパック「Libec Urban CamBag B」 PC収納部付きの小型12Lモデルも
Urban CamBag 17B
平和精機工業株式会社は、カジュアルなデザインのカメラバッグ「Libec Urban CamBag B」を5月に発売する。
「Urban CamBag」は、普段使いを意識した上下2気室構造のカメラバッグシリーズ。その後継モデルとして、容量の異なるUrban CamBag 12BとUrban CamBag 17Bがリリースされる。
カラーリングをグレーからブラックに変更したほか、防汚性に優れたナイロン素材を採用したのが主な変更点。
下部にカメラ機材、上部に身の回り品を分けて収納できる点は従来モデルと同様。サイズに変更はない。
側面からカメラ収納部のインナーケースにアクセスできる構造を採用。インナーケースや内部の仕切りを外すことで、1気室のバッグとしても利用できる。
背面にはノートPC用収納部を設けた。
上部収納部にアクセサリー用のメッシュポケットを備えるほか、前面ポケットを装備。
そのほか、三脚ホルダーやキャリーバッグ固定用スリーブ、レインカバーなども用意する。
Urban CamBag 17Bのみ、チェストストラップとウエストベルトを装備している。