dinosは、医療用レベルまで精練した脱脂綿とガーゼを使った肌にやさしい寝具「パシーマEX」シリーズのdinos限定新商品として、ハート型のキルトが特長の寝具「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」を企画・開発し、4月10日から「ディノス オンラインショップ」で先行発売した。5月27日には同商品を掲載した同社の基幹カタログ「dinos」2026夏号を発刊し、配布を開始する。

「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」は、dinosでの「パシーマ」販売開始25年と、dinos創業55周年を記念して誕生した同社オリジナル商品。「パシーマEX」シリーズを長年愛用しているファンの人々への感謝の意を込めて、従来の丸キルトからハート型にデザインを変更して作った。表面キルト糸には、落ち着きのあるピンク色を採用（裏面はアイボリー）。従来品と同様、こだわりのガーゼと脱脂綿を使い、肌にやさしい使い心地を追求した。洗濯を重ねるごとにハート部分がふっくらと膨らみ、より愛らしさが増すdinosの自信作となっている。



「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」

「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」では、ピローケースとキルトケット、敷きパッドを用意。毎日の睡眠環境を快適にするための寝具一式として、トータルでカバーするラインアップを揃えた。良質な天然素材を使った寝具であることから、敏感肌の人はもちろん、赤ちゃんや子ども、年配の人まで安心して使用できる。

「パシーマ」は龍宮が製造する、ガーゼと脱脂綿でできた、素肌にやさしいこだわりの素材が特長の寝具。人の肌にやさしい安全な寝具を追及した結果、「医療にも使われてきたガーゼと脱脂綿の組み合わせでつくる」という答えにたどり着き開発された。蛍光増白剤や柔軟剤などは一切使用しておらず、世界最高水準の安全な繊維製品の証「エコテックススタンダード100」の中でも、最も厳しい「クラス1(乳幼児製品)」の認証を取得している。

また、洗えば洗うほどやわらかく、とろけるような風合いに育つのも特徴のひとつ。使って洗濯するほど中綿がほぐれてふくらむ。洗濯機で丸洗い可能ですぐに乾くため、汗をかく季節はもちろん、洗濯が億劫になる梅雨時や真冬でも気軽に洗え、1年中気持ちよく使える。中綿を増量した「パシーマEX」は、dinosが製造元・龍宮と開発したオリジナルモデルになっている。

［小売価格］

パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト ピローケース

普通判：4490円

大判：5600円

パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト キルトケット

シングル：1万5990円

ワイド＆ロング：1万8560円

ダブル：1万9560円

パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト 敷きパッド

シングルロング：1万1960円

セミダブルロング：1万3760円

ダブルロング：1万5880円

クイーンロング：1万8300円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

dinos＝https://dinos-corp.co.jp