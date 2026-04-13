クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、一般医療機器届出済（届出番号：11B1X10025097501）のリカバリーウェアの新ライン「HOGUSU（ホグス）」を4月10日から発売した。HOGUSUは、独自に開発された特殊繊維によって、血行を促進し、筋肉のコリの緩和や疲労回復をサポートする、忙しい現代人に向けたリカバリーウェア。ブランドサイトでは、企業の健康経営や人材パフォーマンス向上支援にも携わる角谷リョウ氏のインタビューを公開し、リカバリーウェアの使い方や、自身の考えについて発信していく。

CROSS FUNCTIONは、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウェアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドになっている。



左から：HOGUSU長袖上下セット、HOGUSU半袖上下セット

HOGUSUは、クロスファンクションが展開する、一般医療機器届出済（届け出番号：11B1X10025097501）のリカバリーウェアブランド。

長時間のデスクワークやリモートワークで同じ姿勢が続く人、仕事や家事・育児で忙しく、意識的に休息を取ることが難しい人、運動習慣をつくりたくても時間が限られる人など、日常の中で無理なくセルフケアを取り入れたい人に向けたアイテムになっている。朝のブレイクタイム、日中の在宅ワーク時、夜のくつろぎ時間など、24時間のさまざまなシーンに寄り添う。また、デザイン性にも優れ、日常的に着用することができる。



左から：HOGUSU 長袖Tシャツ、HOGUSU ロングパンツ

また、クロスプラスが実施した調査によると3割以上の人が両親に、次いで自分へのご褒美や、夫や妻へのプレゼントとしてリカバリーウェアを贈りたいと回答している（3月4日〜3月6日 全国30代〜70代の男女を対象にオンライン調査を実施（クロスプラス調べ））。

HOGUSUは、自分自身へのケアはもちろん、大切な人への想いを込めたギフトとしてもぴったりのアイテムで、着用者に羽を伸ばすような心地よさを届ける。



左から：HOGUSU 半袖Tシャツ、HOGUSU ハーフパンツ

HOGUSUのリカバリーウエアは、疲労回復をサポートする一般医療機器。独自に開発した機能糸を織り込み、着ることで血行促進・疲労回復をサポートする。リモートワークや寝起き、家でのくつろぎ時間に、頑張らずとも着ているだけで血行促進・疲労回復のサポートを実現する。

長年培ってきた日本人特有の体型データや着心地へのこだわりを設計に反映。締め付け感を抑えつつ、動きやすさと美しさを両立したデザインは、ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍する。

洗濯機対応で特別なお手入れを必要としないため、忙しい毎日でも無理なく取り入れられる。速乾性にも優れているため、出張や旅先での手入れも手軽だとか。イージーケア仕様で継続的なセルフケア習慣をサポートする。

HOGUSU長袖上下セット：1万7600円

HOGUSU半袖上下セット：1万5400円

HOGUSU 長袖Tシャツ：8800円

HOGUSU ロングパンツ：8800円

HOGUSU 半袖Tシャツ：7700円

HOGUSU ハーフパンツ：7700円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp