ナイツの土屋伸之（４７）が１３日、ニッポン放送「高田文夫ラジオビバリー昼ズ」で、合格した美大の学校名を告白した。土屋は１１日にラジオで４７歳での大学合格を発表している。

土屋は左足首骨折の松本明子の代打として急きょ出演。リスナーからの「美大合格おめでとうございます」のメッセージが読まれ、土屋は「美大がどこなのか、高田先生の前までとっておこうと。大学にも許可をとりましたよ、発表していいですかと。高田先生の前ならいいですよと」と切り出し「通っている美大は、日本大学芸術学部でございます。高田先生の後輩になります」と合格した大学名を公表した。

芸術学部の美術学科に通っているといい「今日も１コマ目があったので、ちょっと遅れて」と高田に詫び、「編入学試験を受けて。４年制大学を出ているので、編入学試験を受けて。順調だったら３年（で卒業）」と説明した。

日大の試験は「デッサンと面接」だったといい、面接では仕事を聞かれ「漫才協会常務理事ですって。肩書かました方がいいかなって。でも全然刺さってなかった」と笑わせていた。