お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（50）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの藤本美貴（41）との夫婦のお財布事情を明かした。

話題はお金の管理について。庄司は「うちはミキティの給料知らないですから。私の給料は全部知っている」と明かした。

お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「なんでそこに落ち着いたんですか？」と不思議がると、庄司は「だってこの『ミキティダイニング』もギャラがミキティの方が高かったら怖いじゃん」と夫婦の給料格差を心配した。すると、岩井勇気は「でもそれは当たり前」とバッサリ。「だって『ミキティダイニング』なんだから」と言い放った。

庄司は「結婚したての頃かな。吉本の明細見て“智ちゃん、これは吉本に言った方がいいよ。少なすぎるよ”」と藤本に言われた言葉を明かした。藤本は「いや、だって、稼働時間と稼働日数と数字が合ってないんですもん」と主張。庄司が「“給与明細は多いけど、額が少なすぎるよ”」と藤本の言葉を明かすと、ハライチ2人は大笑いした。

藤本は「でも、闇営業以降はちゃんとしたなって」と“爆弾発言”。庄司は「言わなくていいんだよ！」と慌てながらツッコんだ。