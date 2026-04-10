「1食117円！？」「コスパ抜群」【業務スーパー】家計の味方♡「高コスパ商品」

物価高な今だからこそ、食費を見直しながら賢くお買い物しませんか？【業務スーパー】には、家計の味方になってくれそうな「高コスパ商品」が集まっている様子。その中でも今回は、サッと食べられそうなお手軽感のある食品をピックアップしました。マニアがそのコスパの良さに驚いた即席パスタやおやつは、店頭で見かけたらぜひ手に取ってみて。

冷蔵庫の場所を取らずにストック！

「業スーマニア食べることが好きな主婦」という@arimama_chanさんが、「大容量1キロ紙パックスイーツ、コスパ抜群」と推しているのが「カスタードプリン」。紙パックに入っているため、冷蔵庫の場所をあまり取らずにストックできそうです。パックから取り出して好きな量だけ食べられるシンプルなカスタードプリンは、おやつはもちろん、食後のデザートにも良さそう。@arimama_chanさんによると、「濃厚なのにあっさりしていてくどくない」のだそうで、大人も子どもも楽しめるはず。

サクサク食感！ 人気のお菓子

業務スーパー公式サイトで「韓国で人気の話題のお菓子！」と紹介されている、「ミルクせんべい」。片手でサクッと気軽に食べられそうなサイズ感が魅力的です。「業務スーパーマニア」という@odangosyufuさんいわく、「398円で27枚入ってたからコスパも最高」とのこと。個包装になっているので、1枚ずつ食べて残りはストックしておいても良さそう。@odangosyufuさんは、「サクサク食感のせんべい」「優しい甘さで美味しいよ」ともコメントしています。

手軽に作れるコスパ最高パスタ

「1食117円！？」と、@odangosyufuさんが驚きのコメントを添えて紹介しているのは「カルボナーラ(パスタ入り)」。公式サイトによると、「旨味あふれるチーズとコク深いホワイトソースが相性抜群のソースと、下茹で不要のもちもちとしたパスタが絶妙な美味しさ」とのこと。フライパンに湯を沸かし、パウチの中に入ったパスタと粉末ソースを入れてゆでるだけで、2人前のカルボナーラが完成する手軽さが嬉しいポイントです。@odangosyufuさんは、「美味しすぎる」「コスパも最高！」と、絶賛。物足りない時は、野菜やウインナーなどを入れて“かさ増し”するのも良いかも。

冷凍庫でストックできる蒸し芋

自然解凍またはレンチンで、簡単に蒸したての美味しさを楽しめそうな「あま～いホクホク蒸し芋」。ごろっとしたサツマイモが入っており、素朴な味わいやしっかりとした食べ応えを実感できるはず。@odangosyufuさんは、「500g(約3本入り)だからコスパも◎」と絶賛。ひと口サイズにカットすれば、みんなでシェアできそうです。冷凍品なので、何袋かまとめ買いしたくなるかも。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino