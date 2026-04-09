センスいいって思われたい♡お花×スイーツで贈る「母の日ギフト2026」が可愛すぎる

毎年やってくる母の日。「今年こそちゃんと選びたいけど、結局いつも同じ…」なんて人も多いのでは？そんな悩みに応えてくれるのが、人気スイーツブランド「PRESS BUTTER SAND」から登場した“お花×スイーツ”のギフト。見た瞬間ときめいて、食べたあとも余韻が続く--そんな特別感たっぷりのラインアップが今年も登場しています。

“かわいいだけじゃない”が今っぽい♡お花×スイーツの最強ギフト

今回の母の日ギフトは、「見た目の華やかさ」と「ちゃんと美味しい」を両立。

お花が添えられたセットや、プリザーブドフラワーとのセットなど、開けた瞬間に気分が上がる仕掛けが満載です。

さらに、食べ終わったあとも飾って楽しめるフラワー付きなので、「記憶に残るギフト」としても優秀。

● バターサンド5個入＆ローズギフトセット



価格：3,960円

内容：バターサンド 5個入×1箱、ローズギフト×1箱

販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月10日（日）

● バターサンド2種セット〈贅沢いちご〉10個入・母の日



価格：5,885円

内容：バターサンド 5個入×1箱、バターサンド〈贅沢いちご〉5個入×1箱

販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月10日（日）

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王道だけどやっぱり外さない！バターサンドの安心感

スイーツは、人気のバターサンドが主役。

定番はもちろん、いちごや宇治抹茶など、ちょっと特別感のあるフレーバーが揃い、「ちゃんと美味しい」がしっかり叶うのもポイントです。

甘すぎず上品な味わいで、年代問わず喜ばれやすいのも◎。

「何をあげればいいかわからない…」という人ほど、こういう“間違いない選択”が頼れる存在。

今回のギフトはオンラインでも購入できるので、「忙しくて買いに行けない」「実家が遠い」そんな人にもおすすめ。直接会えない人にも気軽に贈れるのが今の時代にぴったりです。

“ちゃんと選んだ感”も、“センスいいね”も叶う今回の母の日ギフト。毎年なんとなく済ませていた人こそ、今年はちょっとだけこだわってみて。

きっと、いつもよりちょっと特別な「ありがとう」が伝わるはず♡