嫌な女→救世主に進化!? 話題の「サバサバ女」が成り上がったわけ。原作者も驚く“令和”に刺さった意外な価値観
2021年、ネット上の広告に突如現れ、大きな話題をさらった漫画『ワタシってサバサバしてるから』（以下『ワタサバ』／DPNブックス）。主人公である網浜奈美の強烈な言動とルックスは強い印象を残し、その後はNHKでドラマ化されるなど一躍“時の人”となった。
そんな『ワタサバ』が注目された当時、出版社やアパレル企業で働いていた網浜奈美だが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂。累計2億ダウンロードも突破し、活躍中だ。
さらに網浜奈美の小学生時代を描く漫画『ワタシってサバサバしてるから〜最強ちび浜伝説〜』や母親を主人公とした『ママってサバサバしてるから』（ともに小学館）も展開。
当初は悪役然としていた彼女だが、いまやダークヒーローのような佇まいもある。その活躍がここまで広がった理由はどこにあるのだろうか。原作者であるとらふぐ先生に改めて聞いた。
併せて女性セブンで連載中の『ママってサバサバしてるから』1話目の前編をお届けします。
※本記事は全3回のうちの1本目です
◆「嫌な女」が応援される立場に
――2021年当時はネット層を中心に『ワタサバ』ブームが巻き起こりました。クセが強いキャラクターにも関わらず、多くの人から愛されている現状を想像していましたか？
とらふぐさん（以下、とらふぐ）：最初は想像していなかったですね。本作は連載6年目に突入しましたが、連載当初は“自称サバサバ女”をテーマに作品を作れないかということを出版社から提案していただき、いろいろ調べて“網浜奈美”を作り上げていったんです。
――初期は、かなり悪役の要素が強いですよね。
とらふぐ：そうですね。しかも初期は、Twitter（現X）で出した広告がかなりインパクトがあったようで、“嫌な女”としてどんどん話題になり、広がっていったんです。
風向きが変わったのは網浜さんがアパレル企業のGOGOCITYに転職をした頃でしょうか。そこで敵対するやり手の美人秘書、早乙女京子という存在が意地悪だったこともあり、読者が自然と網浜さんを応援する側に回ってくれました。
◆コンプライアンスが厳しい時代の願望
――網浜さんのように生きたい、という声も多くなっていきました。
とらふぐ：『ワタサバ』が話題になる少し前から、SNSの浸透で相互監視されているような感覚が広がり、より発言に気をつけないといけないような窮屈な社会になっていたところも影響しているのかなと。
コンプライアンスも年々厳しくなり、言いたいことも言えないし、“これを言ったらパワハラ、セクハラなのかも”と縮こまってしまう風潮があった頃でした。
そんな時に網浜さんが出現して、“ここまではなりたくないけど、こう生きられたらラクだよね”というみんなの願望が集まり、支持が増えたように思います。
網浜さんは、とにかく“自分が心地いい場所”を追及しているんですよ。そこにみなさんが希望を感じてくださっているのかなと感じています。
◆翌日には忘れる“切り替え力”が羨ましい！
――『嫌われる勇気』（ダイヤモンド社）がじわじわとベストセラーになり、2020年の年間ランキングでは単行本ビジネス部門で4位となっている時期でしたね。とらふぐ先生自身は網浜さんを描くことで、救われる瞬間はありましたか？
とらふぐ：最初のうちは、嫌な感じの人が転落をしたり、失敗をしたらみんな溜飲を下げてくれる展開でしたが、最近では“網浜さんならこうやって軽々と乗り越えていくんだろうな”と考えることも多いです。
網浜さんが仕事をクビになり、初めて公園で泣くシーンがあるんですが、寝て起きた翌日には「やっぱり私は悪くないわ」と切り替えるんです。一つの悩みに執着しないところは本当に羨ましいです。
そんな『ワタサバ』が注目された当時、出版社やアパレル企業で働いていた網浜奈美だが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂。累計2億ダウンロードも突破し、活躍中だ。
当初は悪役然としていた彼女だが、いまやダークヒーローのような佇まいもある。その活躍がここまで広がった理由はどこにあるのだろうか。原作者であるとらふぐ先生に改めて聞いた。
併せて女性セブンで連載中の『ママってサバサバしてるから』1話目の前編をお届けします。
※本記事は全3回のうちの1本目です
◆「嫌な女」が応援される立場に
――2021年当時はネット層を中心に『ワタサバ』ブームが巻き起こりました。クセが強いキャラクターにも関わらず、多くの人から愛されている現状を想像していましたか？
とらふぐさん（以下、とらふぐ）：最初は想像していなかったですね。本作は連載6年目に突入しましたが、連載当初は“自称サバサバ女”をテーマに作品を作れないかということを出版社から提案していただき、いろいろ調べて“網浜奈美”を作り上げていったんです。
――初期は、かなり悪役の要素が強いですよね。
とらふぐ：そうですね。しかも初期は、Twitter（現X）で出した広告がかなりインパクトがあったようで、“嫌な女”としてどんどん話題になり、広がっていったんです。
風向きが変わったのは網浜さんがアパレル企業のGOGOCITYに転職をした頃でしょうか。そこで敵対するやり手の美人秘書、早乙女京子という存在が意地悪だったこともあり、読者が自然と網浜さんを応援する側に回ってくれました。
◆コンプライアンスが厳しい時代の願望
――網浜さんのように生きたい、という声も多くなっていきました。
とらふぐ：『ワタサバ』が話題になる少し前から、SNSの浸透で相互監視されているような感覚が広がり、より発言に気をつけないといけないような窮屈な社会になっていたところも影響しているのかなと。
コンプライアンスも年々厳しくなり、言いたいことも言えないし、“これを言ったらパワハラ、セクハラなのかも”と縮こまってしまう風潮があった頃でした。
そんな時に網浜さんが出現して、“ここまではなりたくないけど、こう生きられたらラクだよね”というみんなの願望が集まり、支持が増えたように思います。
網浜さんは、とにかく“自分が心地いい場所”を追及しているんですよ。そこにみなさんが希望を感じてくださっているのかなと感じています。
◆翌日には忘れる“切り替え力”が羨ましい！
――『嫌われる勇気』（ダイヤモンド社）がじわじわとベストセラーになり、2020年の年間ランキングでは単行本ビジネス部門で4位となっている時期でしたね。とらふぐ先生自身は網浜さんを描くことで、救われる瞬間はありましたか？
とらふぐ：最初のうちは、嫌な感じの人が転落をしたり、失敗をしたらみんな溜飲を下げてくれる展開でしたが、最近では“網浜さんならこうやって軽々と乗り越えていくんだろうな”と考えることも多いです。
網浜さんが仕事をクビになり、初めて公園で泣くシーンがあるんですが、寝て起きた翌日には「やっぱり私は悪くないわ」と切り替えるんです。一つの悩みに執着しないところは本当に羨ましいです。