伊東温泉競輪開設76周年記念G3「椿賞争奪戦」は5日、決勝戦が行われ、古性優作（35＝大阪・100期）が最終2角から捲って優勝。4戦4勝の完全Vで昨年1月の和歌山以来14回目のG3制覇を飾り、賞金647万円を獲得した。

レースは渡辺がスタート。渡辺―大石―佐藤慎―古性―村田―荒井―吉田―杉森―佐藤礼で周回。残り2周半で吉田が上昇すると渡辺が突っ張り、吉田が7番手に下げる初周の隊列に戻る。渡辺は後続をけん制しながらペースを上げて先行態勢に入り、打鐘を通過。最終周1センターから大石が番手捲り。古性―村田で最終2角から捲り、古性は大石を乗り越えて貫禄のVゴール。

ただ、古性はレース内容には納得していなかった。「展開は向いたけど思った仕掛けができなかった。遅かったです。思いの外、脚もたまらなかった。課題があります」とこぼす。

それでも「（村田と）ワンツーもできなかったけど優勝はうれしい」。ホッとした表情も見せていた。

「体が疲れているだけで感覚はいい。疲労が抜ければダービーは楽しみ」。次走は中2日で西武園記念が待つ。「100％疲れて行くと思うけど、西武園までが（レース開催の）一本と思って走る予定です」。万全ではなくても、西武園記念も一戦一戦に集中する。

◇古性 優作（こしょう・ゆうさく）1991年（平3）2月22日生まれ、大阪市出身の35歳。清風高卒。11年7月プロデビュー。通算1186戦379勝。主な優勝はオールスター（21、24年）、グランプリ（21、24年）、全日本選抜競輪（22、23年）、高松宮記念杯（22、23年）、寛仁親王牌（23、24年）。1メートル68、77キロ。血液型O。