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YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が、「【マリオットアメックス再注目の理由】新規入会キャンペーン開催中！発行するべき人とは」と題した動画を公開した。動画では、陸マイラーのまる氏が、マリオットアメックスプレミアムカードの新規入会キャンペーンを機に、同カードを発行すべき人の条件と独自の魅力を徹底解説している。



まる氏はまず、本カードをおすすめできる条件として「年間400万円以上カード決済する人」と明言。年会費が8万2,500円と高額であることに触れつつ、その条件をクリアすれば「かなり景色が変わる」と評価した。



同氏が持ち続ける最大の理由として、「高還元率」と「無料宿泊特典」の強さを挙げる。日常の決済で3%、マリオット系ホテルで6%という還元率を誇り、「グンを抜いて高い」と絶賛。また、年間400万円以上の決済で獲得できる最大7万5,000ポイント分の無料宿泊特典に言及し、手持ちのポイントを追加すれば、リッツ・カールトンなどの高級ホテルも射程圏内に入ると説明した。



さらに、年間500万円以上の決済で朝食無料や客室アップグレードが期待できる「プラチナエリート」資格が得られる点や、入会時に15泊分の宿泊実績が付与される点も、ホテルステイを楽しむ上で大きなメリットだと指摘。加えて、「38社のマイルに交換可能」という特徴にも触れ、燃油サーチャージが高騰する昨今において、マイルの交換先が豊富なことは大きな武器になると語った。



その他にも、指定のレストラン予約サービスで年間最大1万円がキャッシュバックされるグルメ優待や、カードを利用し続ければ実質無期限でポイントを貯められる点など、地味ながらも強力なメリットを次々と紹介。一方で、「年間400万以上の決済が難しい人」や「年会費を重く感じる人」には向いていないとし、「無理して作るべきカードではない」と率直な見解も示している。



単なるスペックの紹介にとどまらず、ライフスタイルや年間決済額に応じた現実的な活用法を詳細に解説したまる氏。高額な年会費に見合う恩恵を最大限に引き出せるかどうかが、マリオットアメックスプレミアムを自身のメインカードにするための重要な判断基準となりそうだ。