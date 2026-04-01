ハートが可愛いーーッ♡【3COINS】完売前に即ゲット推奨！「新作アイテム」

見つけた瞬間「可愛い！」と声が出そうなハートモチーフが【3COINS（スリーコインズ）】に続々と登場。チャームとしてバッグに付けられるアイテムや、外出先で活躍する実用的な小物など、見た目も使い勝手も両立したラインナップです。毎日持ち歩きたくなりそうな新作をぜひチェックしてみて。

可愛いだけじゃない優秀ポーチ

【3COINS】「ハートアクセサリーポーチ」\880（税込）

ハートのアクセサリーポーチは内側にはポケットが2つ付いており、細かなアクセサリーもすっきり収納できそう。ストラップ付きでバッグチャームにもなるので、持ち運びやすさも魅力。見た目の可愛さと実用性を兼ね備えたポーチは、毎日使いたくなるかも。

バッグに付けたいミニミラー

【3COINS】「カラビナ付きハートミラー」\330（税込）

ハートモチーフのミラーも、チャーム感覚でバッグに取り付けられます。スライド式でさっと使える仕様になっており、外出先でのちょっとした身だしなみチェックにも重宝しそう。コンパクトな手のひらサイズながら存在感があり、シンプルバッグのポイントにもなってくれるはず。

身だしなみを整えるのに便利なチャーム

【3COINS】「コーム付きミラーチャーム」\550（税込）

ハートミラーとコームがセットになったチャームは、外出先で身だしなみを整えたいときに便利な存在。コンパクトなのでバッグに付けやすいうえ、必要なときにすぐ使えるのがうれしいポイントです。旅行やイベントなど、荷物をコンパクトにまとめたいときにも頼りになりそう。

さりげなく可愛いハートピアス

【3COINS】「ハーフエポハートピアス」\330（税込）

グリーン × シルバーのバイカラーが目を引くハートピアスは、小ぶりながら存在感あるデザイン。甘すぎず大人のコーデにも取り入れやすいのが魅力です。顔まわりにさりげないアクセントを添えつつ、シンプルな装いにほどよい華やかさをプラスしてくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki