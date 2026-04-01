並進運動の速度を上げる…軸足のつま先を45度に向けて行うネットスロー

投手なら誰もが願う“剛速球”を投げるには、軸足から着地足への体重移動「並進運動」を強く速く行うことが必須になる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、並進運動の速度を上げるためのドリル“軸足45度ネットスロー”を紹介している。

球速は、並進運動の速さに比例する。とはいえ、どうすれば体重移動の動きを速くできるのか、悩む子どもや指導者は多いだろう。松本さん推奨のネットスロードリルは、軸足のつま先の向きに特徴がある。

通常なら投げる方向に対して90度だが、このドリルでは45度に向ける。次に着地足のかかとを軸足のつま先に合わせる。軸足の股関節が内側にひねられている状態になるはずだ。両腕は胸の前で構え、上半身を二塁方向に向けた状態から着地足を一気に前に出して投げていく。

軸足のつま先は最初から内側を向いているため、ブロックしていた着地足を前に出して“開放”することで、自然に捕手方向に向かう。「一気に前に容赦なく突っ込んでください。（体が）突っ込み気味でもOKです」とアドバイスを送る。

このドリルでは、上体を二塁方向に向け、軸足のつま先を45度に向けることが何よりも重要だ。その姿勢から捕手方向に上半身を倒すイメージを持ち、「容赦なくキャッチャー方向に移動してください」と強調する。

このメニューに取り組んだ大学生は、半年間で球速が138キロから151キロに上がったそうで、「すごくお勧めです」と松本さん。“加速する並進運動”を体に覚え込ませるドリルを、試してみてはどうだろうか。（First-Pitch編集部）