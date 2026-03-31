精神科医が解説する「うつ病になるとできなくなる7つのこと」…回復への道のりは“1年前の自分”との比較から
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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「うつ病の人ができない意外な７つのこと」を公開した。うつ病になると、発病するまで当たり前にできていたことができなくなり、そのギャップに苦しむことが多い。動画では、精神科医や臨床心理士などの専門的視点から、あまり知られていない「うつ病の人ができなくなる意外な7つのこと」について解説している。
うつ病の症状として「朝起きられない」「食欲がない」といった身体的な変化は広く知られるようになったが、精神的な余裕の喪失によってできなくなる行動は周囲から理解されにくい。動画ではその代表例として、「『暇』を楽しむこと」が挙げられた。うつ病の人は1日の大半を横になって過ごすが、頭の中は過去の後悔や将来への不安でフル回転しており、「頭の中を駆け巡るマイナスの思考を自分では止められない」と解説する。
また、「我慢すること」や「嬉しいニュースに喜ぶこと」も困難になるという。心の余裕が完全に底をついているため、些細なトラブルを受け流せず、他人の喜ばしい出来事と今の動けない自分を比較して深く落ち込んでしまう。さらに、来月の自分の状態が想像できないため「未来の予定を立てること」も大きなプレッシャーとなり、誘いを断り続けることで孤独感を深めてしまうメカニズムが説明された。
さらに、「具合が悪いときに会話すること」や「同窓会に行くこと」への恐怖心、そして何より「回復していることに気づくこと」の難しさが指摘されている。回復の過程では「良くなった」と感じる感覚そのものが鈍っているため、数日前と比べて落ち込むのではなく「1年前の自分と比べてみてほしい」と呼びかけている。
動画の最後では、できないことがあっても自分を責める必要はなく、「病気だから仕方ないか」と少しだけ自分を許すことの大切さを説いている。「一番良くないことは、今まで頑張ってきたあなた自身を責めることだ」と結論づけ、うつ病に対する正しい理解と、回復に向けた温かいサポートの重要性を伝える内容となっている。
うつ病の症状として「朝起きられない」「食欲がない」といった身体的な変化は広く知られるようになったが、精神的な余裕の喪失によってできなくなる行動は周囲から理解されにくい。動画ではその代表例として、「『暇』を楽しむこと」が挙げられた。うつ病の人は1日の大半を横になって過ごすが、頭の中は過去の後悔や将来への不安でフル回転しており、「頭の中を駆け巡るマイナスの思考を自分では止められない」と解説する。
また、「我慢すること」や「嬉しいニュースに喜ぶこと」も困難になるという。心の余裕が完全に底をついているため、些細なトラブルを受け流せず、他人の喜ばしい出来事と今の動けない自分を比較して深く落ち込んでしまう。さらに、来月の自分の状態が想像できないため「未来の予定を立てること」も大きなプレッシャーとなり、誘いを断り続けることで孤独感を深めてしまうメカニズムが説明された。
さらに、「具合が悪いときに会話すること」や「同窓会に行くこと」への恐怖心、そして何より「回復していることに気づくこと」の難しさが指摘されている。回復の過程では「良くなった」と感じる感覚そのものが鈍っているため、数日前と比べて落ち込むのではなく「1年前の自分と比べてみてほしい」と呼びかけている。
動画の最後では、できないことがあっても自分を責める必要はなく、「病気だから仕方ないか」と少しだけ自分を許すことの大切さを説いている。「一番良くないことは、今まで頑張ってきたあなた自身を責めることだ」と結論づけ、うつ病に対する正しい理解と、回復に向けた温かいサポートの重要性を伝える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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