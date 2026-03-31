この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

一番良くないのは「頑張ってきた自分自身を責めること」

良くなっている感覚が鈍る「回復していることに気づくこと」

先の約束が恐い…「未来の予定を立てること」のプレッシャー

休んでいるのに休まらない「暇を楽しむこと」の難しさ

うつ病になるとできなくなる意外な7つのこと

「生きる目的を探してはいけません」希死念慮に囚われた時の危険な行動とは？専門家が語る現実

【知っておきたい】「理由のない体の不調」や「涙もろさ」は危険信号？専門家が解説する、心が壊れる前に現れる8つのサイン

意外と知らない大人の発達障害。社会に出てから人間関係に悩む人に隠れた「ASD」8つの特徴

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このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/