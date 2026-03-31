お風呂タイムが楽しくなりそーーッ！！【マクドナルド】どれが出ても可愛い♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】から「ドラえもん」の新作映画をテーマにしたおもちゃがもらえる「新作ハッピーセット®」が登場。今回はその中から、お風呂で遊べるアイテムをピックアップ。湯船に浸かりながら、楽しい時間をエンジョイできそうです。第1弾 & 第3弾でゲットできるので、ぜひチェックしてみて。

置物としても可愛い「おさえてふしぎ？！ オイシーン貝シャワー」

座っているドラえもんの姿がとってもキュートなこちら。背中側には大きな貝が付いていて、貝の中にためた水でシャワーが楽しめます。底面は平らに作られており、遊ばない時はお部屋に飾る置物にもぴったりかも。

細かなシャワーが楽しめる

「おさえてふしぎ？！ オイシーン貝シャワー」の水が出てくる穴は、本体の底面にあります。小さな穴がいくつもあいており、細かなシャワーを肩にかけて温まるのも良さそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ちょっぴり変わったおもちゃなので子どもも夢中になりそう」とのこと。お風呂が苦手な子も楽しめるかも。

配色も可愛い「みんなでとびだせ！ ドラえもんのウォータースライダー」

レポーターHaruさんが「子どもとのお風呂時間がもっと楽しくなりそう」と語るこちらも必見。ドラえもんやのび太達が楽しそうにバギーに乗っている、コロンとした形が可愛らしいパーツ。このパーツを付属のスライダーから水で流して遊べるアイテムです。マックらしい赤 × 黄色の配色もポイント。パーツ単体を湯船に浮かべるだけでも楽しめそう。

高さを変えられる！

「みんなでとびだせ！ ドラえもんのウォータースライダー」は高さを変えられるので、高いところから勢いをつけて流すこともできます。第1弾の全種類を当てたレポーターHaruさんは「どれが出ても可愛い」とコメント。第1弾のおもちゃは4月3日からはじまる第3弾で再び登場予定なので、ぜひお見逃しなく。

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writer：S.Hoshino