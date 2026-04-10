こんにちは、zuといいます。【画像で見る】学校用品を収納する無印アイテム7歳・10歳の子を持つ絶賛育児中のママです。インスタグラムでは収納グッズ・ときめくアイテムを発信しています。去年、下の子が小学生になり、わが家もついに“ランドセル2個生活”がスタートしました。そこから、2人分のランドセルまわりの収納を何度も見直し。。特に散らかりやすい「お支度セット」と「学用品ストック」のコーナー。どう収納すれば散ら