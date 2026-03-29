回転寿司チェーン「スシロー」が、TVアニメ「文豪ストレイドッグス」と初めてコラボレーションした限定メニューやグッズ付きメニューを、4月1日（水）から全国で販売する。期間は4月19日（日）まで。

『文豪ストレイドッグス』とスシローが初コラボ！

4月にTVアニメ放送10周年を迎える人気異能バトルアクション作品「文豪ストレイドッグス」とコラボした今回は、“春うらら、来たれスシロー”をテーマに、キャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインのグッズが登場する。

コラボ限定ピック（全12種ランダム）付きのメニューは3種類で、チーズとバジルが香る「サーモン バジルマヨチーズ炙り」（280円〜）や、ふり塩加工で旨みを引き出した「マーラー風赤えび揚げネギ添え」（280円〜）がお目見えする。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」（280円〜）

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え」（280円〜）

特製マーラーソースと揚げネギの風味が楽しめる「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」（280円〜）も登場。コラボ限定ピックは、キャラクターを寿司の横に座らせて楽しめるデザインになっている。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」（280円〜）

コラボ限定ピック（全12種）イメージ

コラボ限定クリアカード（全7種ランダム）付きの「天然インド鮪6貫盛り」（1220円〜）も販売される。クリアカードの袋に同封されるシリアルコードを使った抽選キャンペーンに参加すると、100名に「コラボ限定等身大のぼり7種セット」が当たる。応募期間は4月1日（水）から4月19日（日）午後11時59分まで。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」（1220円〜）

文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セット

コラボ限定アクリルスタンド（全3種ランダム）付きのソフトドリンク（1400円〜）は、スシロー5％OFFクーポンが付いている。

さらに、スシロー公式Xアカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストすると、抽選で20名に「スシローで使えるお食事券1万円分」が当たるSNSキャンペーンも実施される。



スシローの「文豪ストレイドッグス」コラボレーションは、4月1日（水）から4月19日（日）まで全国のスシロー店舗で開催。店舗によって価格が異なる場合がある。「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。全商品はグッズがなくなり次第終了。価格はすべて税込み。