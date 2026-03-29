ほっかほっか亭、“新生活で出費かさむ”4・1から価格改定→利益還元 「ライス大盛」値引き【詳細】
持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」（ほっかほっか亭総本部）は、4月1日より「ライス（単品・大盛）」「ライス大盛変更（お弁当）」の店頭価格を改定する。20円引き下げる。
【画像】ほっかほっか亭「“愛情米”どどーん！と三俵！山分けキャンペーン」
同社のライスは、国産100%オリジナルブレンド米「愛情米」を店内で炊きあげる。買い付けた玄米を大阪府下の自社グループ工場で精米し、スケールメリットをいかした価格とクオリティーを担保している。
その上で「外食・中食問わず、価格維持が困難な状況が続く中、当社では創業時より大切にしてきた『適正価格で、おいしいものを、お腹いっぱい』召しあがっていただくという姿勢のもと、お米の調達コストが安定した兆しを受け、『いま、下げられるところから下げる』という判断で、お客さまへの利益還元を決定いたしました」と説明。
「ライス（単品・大盛）」は260円から「240円」に、「ライス大盛変更」は70円から「50円」に引き下げる。2025年6月にも引き下げており、今回の価格改定により当初から累計40円の値下げとなる。
4月は進学や就職、転勤などの季節で、新生活の準備などで出費がかさむ時期でもある。「ほっかほっか亭は、『わたしの街の台所』を掲げ、皆さまの日常の食事を支える立場として、新たな環境での毎日を“食”の面から応援したいと考え、活力の源となるお米を、よりお求めやすく提供することで、新しい日常の日々を応援してまいります」と呼びかける。
新生活応援キャンペーンとして、ほっかほっか亭のオリジナルブレンド米「愛情米」三俵（約180キロ）を150人に山分けプレゼントする「“愛情米”どどーん！と三俵！山分けキャンペーン」も実施する。
■価格改定（税込）
ライス（単品・大盛） 旧価格260円→新価格240円
ライス大盛変更（お弁当） 旧価格70円→新価格50円
【画像】ほっかほっか亭「“愛情米”どどーん！と三俵！山分けキャンペーン」
同社のライスは、国産100%オリジナルブレンド米「愛情米」を店内で炊きあげる。買い付けた玄米を大阪府下の自社グループ工場で精米し、スケールメリットをいかした価格とクオリティーを担保している。
その上で「外食・中食問わず、価格維持が困難な状況が続く中、当社では創業時より大切にしてきた『適正価格で、おいしいものを、お腹いっぱい』召しあがっていただくという姿勢のもと、お米の調達コストが安定した兆しを受け、『いま、下げられるところから下げる』という判断で、お客さまへの利益還元を決定いたしました」と説明。
4月は進学や就職、転勤などの季節で、新生活の準備などで出費がかさむ時期でもある。「ほっかほっか亭は、『わたしの街の台所』を掲げ、皆さまの日常の食事を支える立場として、新たな環境での毎日を“食”の面から応援したいと考え、活力の源となるお米を、よりお求めやすく提供することで、新しい日常の日々を応援してまいります」と呼びかける。
新生活応援キャンペーンとして、ほっかほっか亭のオリジナルブレンド米「愛情米」三俵（約180キロ）を150人に山分けプレゼントする「“愛情米”どどーん！と三俵！山分けキャンペーン」も実施する。
■価格改定（税込）
ライス（単品・大盛） 旧価格260円→新価格240円
ライス大盛変更（お弁当） 旧価格70円→新価格50円