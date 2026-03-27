風土を映す車窓の旅 東京メトロ千代田線〜小田急線
◆風土を映す車窓の旅 東京メトロ千代田線〜小田急線
東京メトロ千代田線の北千住駅から箱根湯本駅まで毎日運行している小田急線直通の特急ロマンスカー「メトロはこね」。地下、街なか、山々の風景へと、大きな窓から望む移りゆく景色に旅情が沸々と湧いて、旅がいっそう楽しいものに。
北千住駅
平日の「メトロはこね」は、北千住駅を9:47に出発。まだまだ通勤客が行き交うホームにゆっくりと入線してくるブルーの特急列車に、ちょっとした特別感を味わいながら乗車
成城学園前駅〜町田駅
成城学園前駅から先は、常に車窓の景色を楽しむことができる。普段は見過ごしてしまいがちな街なかの景色を眺めていると、視界が広がり、多摩川を見渡す気持ちのいい風景が
伊勢原駅〜小田原駅
一段と開放感が増す車窓。田園風景に加え、街なかでは見えなかった丹沢や箱根の山々がどんどん近くに。酒句川へと続く渓流も現れ、天候しだいでは富士山が望めるそう
小田原駅〜箱根湯本駅
山々がさらに近くに見えるようになり、沿線の緑の豊かさを実感。箱根湯本駅に到着する直前には温泉街らしい風景も。北千住駅から約2時間、変わりゆく車窓をじっくりと堪能
◆＼東京メトロ千代田線〜小田急線 沿線立ち寄りスポット／
葛飾伊勢屋 北千住店
お目当ては開店の9時から店に並ぶ焼だんご1本150円やおにぎり2個入360円。昔ながらの味わいにほっと心が和む
かつしかいせや きたせんじゅてん
電話／03-3870-2292
小田原ガレージブリューイング
旬の果実など地域の農産物を使ったクラフトビールを醸造。飲み心地のよさについつい杯が進む。USパイント1,300円〜
おだわらガレージブリューイング
電話／0465-55-9510
泊まれる八百屋 土ノ子
地元で120年続く農家の6代目が運営。店内には旬の野菜が並び、農産物を使用したスイーツなどが味わえるスペースも
とまれるやおや つちのこ
電話／なし
画廊喫茶ユトリロ
画家ユトリロらの作品に囲まれて、自家焙煎コーヒーでひと休み。野菜の甘みを活かしたカレーライス1,200円は終日提供
がろうきっさユトリロ
電話／0460-85-7881
金指ウッドクラフト
店に並ぶのはりんごの小物入れやカップなど独自の技法で作るモダンな箱根寄木細工。寄木体験1名1,650円も可能
かなざしウッドクラフト
電話／0460-85-8477
東京メトロ千代田線の北千住駅から箱根湯本駅まで毎日運行している小田急線直通の特急ロマンスカー「メトロはこね」。地下、街なか、山々の風景へと、大きな窓から望む移りゆく景色に旅情が沸々と湧いて、旅がいっそう楽しいものに。
北千住駅
平日の「メトロはこね」は、北千住駅を9:47に出発。まだまだ通勤客が行き交うホームにゆっくりと入線してくるブルーの特急列車に、ちょっとした特別感を味わいながら乗車
成城学園前駅〜町田駅
成城学園前駅から先は、常に車窓の景色を楽しむことができる。普段は見過ごしてしまいがちな街なかの景色を眺めていると、視界が広がり、多摩川を見渡す気持ちのいい風景が
伊勢原駅〜小田原駅
一段と開放感が増す車窓。田園風景に加え、街なかでは見えなかった丹沢や箱根の山々がどんどん近くに。酒句川へと続く渓流も現れ、天候しだいでは富士山が望めるそう
小田原駅〜箱根湯本駅
山々がさらに近くに見えるようになり、沿線の緑の豊かさを実感。箱根湯本駅に到着する直前には温泉街らしい風景も。北千住駅から約2時間、変わりゆく車窓をじっくりと堪能
◆＼東京メトロ千代田線〜小田急線 沿線立ち寄りスポット／
葛飾伊勢屋 北千住店
お目当ては開店の9時から店に並ぶ焼だんご1本150円やおにぎり2個入360円。昔ながらの味わいにほっと心が和む
かつしかいせや きたせんじゅてん
電話／03-3870-2292
小田原ガレージブリューイング
旬の果実など地域の農産物を使ったクラフトビールを醸造。飲み心地のよさについつい杯が進む。USパイント1,300円〜
おだわらガレージブリューイング
電話／0465-55-9510
泊まれる八百屋 土ノ子
地元で120年続く農家の6代目が運営。店内には旬の野菜が並び、農産物を使用したスイーツなどが味わえるスペースも
とまれるやおや つちのこ
電話／なし
画廊喫茶ユトリロ
画家ユトリロらの作品に囲まれて、自家焙煎コーヒーでひと休み。野菜の甘みを活かしたカレーライス1,200円は終日提供
がろうきっさユトリロ
電話／0460-85-7881
金指ウッドクラフト
店に並ぶのはりんごの小物入れやカップなど独自の技法で作るモダンな箱根寄木細工。寄木体験1名1,650円も可能
かなざしウッドクラフト
電話／0460-85-8477