森香澄、いまだにギクシャクしている芸能人を実名告白　一緒にコンサートにも行く仲なのに「ちょっと気まずい」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月25日（水）の放送では、森が苦手な仕事を発表するなかで「いまだにギクシャクしている」という芸能人を明かす場面があった。

【映像】森香澄、「ちょっと気まずい」芸能人を実名告白

今回は、ゲストに福田麻貴（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）を招いて「苦手仕事克服会」を開催。

自分のトリセツを業界人に知ってもらいつつ、苦手を克服してオファーを爆増させていくことを目的とした企画だ。

新山は「ワイプ」、ニシダは「大食いと歌」、福田は「恋愛を掘られる番組」など、それぞれが苦手仕事を発表していくなか、森香澄が実は苦手な仕事は「女同士の罵り合い」だという。

トーク番組でよくある“対立構造”を作るのが苦手だと明かした森は、そこからテレビ東京時代のエピソードを語り出す。

「テレ東時代に局のアナウンサーで、でもちょっとタレントっぽいロケ。そのスタジオにハリセンボンの（近藤）春菜さんがいて、『調子乗んなよ森！』みたいな感じで笑いを作ってくださった。本当に春菜さんに感謝してて、それで私もいろんな人に名を知ってもらったところもあったので嬉しかったんですけど、いまだに春菜さんとギクシャクしてるんですよ（笑）」

仲が悪いわけでもなく、共演も挨拶もするそうで、さらにはTWICEのコンサートも一緒に行ったことがあると明かすが、「でも…なんとなくちょっと気まずいですね」と語る森。

これに福田は、「わかる。テレビとプライベートを切り分けられないというか、しんどいね…」と深く共感していた。