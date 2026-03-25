セブン、新食感キャンディとコラボ「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」ジューシーな果実味＆溢れ出すとろっとソース
【モデルプレス＝2026/03/25】セブン‐イレブンは、ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」とコラボした「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」を、全国のセブン-イレブン店舗にて、3月31日（火）より順次発売する。
【写真】一時入手困難と言われた「じゅるる」
SNSを中心に話題となった「じゅるるシャインマスカット」は、パリッとした食感のあとにジュレが溢れ出す、まるで本物の果物を食べているようなおいしさが楽しめるジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ。発売当初は一時入手困難と言われるほどの話題となった。今回、カンロ監修のもと、その贅沢な味わいがアイスバーとなって登場する。
「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」は、じゅるるのキャンディの特長である、パリッとした食感の中からとろ〜りジュレが溢れ出す構造をアイスで表現。シャリッと食感のアイスの中から、濃厚なシャインマスカットソースがとろっと溢れ出し、さらに食べ進めると、なめらかなシャインマスカットアイスが現れ、ジューシーな果実味とさまざまな食感を楽しめる。（modelpress編集部）
価格：200円（税込216円）
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】一時入手困難と言われた「じゅるる」
◆「じゅるる」の食感をアイスで表現
SNSを中心に話題となった「じゅるるシャインマスカット」は、パリッとした食感のあとにジュレが溢れ出す、まるで本物の果物を食べているようなおいしさが楽しめるジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ。発売当初は一時入手困難と言われるほどの話題となった。今回、カンロ監修のもと、その贅沢な味わいがアイスバーとなって登場する。
◆アイスからとろ〜りソースが溢れ出す
「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」は、じゅるるのキャンディの特長である、パリッとした食感の中からとろ〜りジュレが溢れ出す構造をアイスで表現。シャリッと食感のアイスの中から、濃厚なシャインマスカットソースがとろっと溢れ出し、さらに食べ進めると、なめらかなシャインマスカットアイスが現れ、ジューシーな果実味とさまざまな食感を楽しめる。（modelpress編集部）
■カンロじゅるるアイス シャインマスカット
価格：200円（税込216円）
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】