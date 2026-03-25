イランによるホルムズ海峡封鎖で、世界の原油の約3割が通過するルートが遮断されている。ガソリンやエネルギー価格への直撃に加え、物流やインフレへの影響が連日メディアのトップニュースになっている。そこでは「石油」「原油」「重油」「軽油」などの言葉が飛び交うが、ニュースを正しく理解するために整理する。

まず、「石油」は地下からくみ上げた「原油」と、それを精製した製品の総称だ。原油は未加工のドロドロした黒い液体で、すべての石油製品の“原料”である。原油を精製して石油製品をつくる工場を「製油所」といい、日本には製油所が現在20カ所ある。

原油の精製とは、黒いドロドロの液体を製油所で熱し、沸点の違いを利用して蒸留（熱して沸点の違いで分離）することで、ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガス、ナフサなど用途に応じた石油製品を同時生成することだ。特定の製品だけを作ることはできない。

ガソリンは言うまでもなく、自動車用の燃料であり、軽油はディーゼル車やトラックの燃料である。両者の違いは引火点と発火点で、揮発性はガソリンの方が高く、サラサラしている。“軽”とついているのは、重油に比べると比重が軽いという意味である。

灯油はストーブやジェット燃料（航空タービン燃料）に使われ、重油は大型船の燃料や発電用で使われる。ジェット燃料は高度1万mの低温（約－50℃）でも凍らず、安定した燃焼をする特性を持つため、航空機に使われる。近年はCO2削減のため、食用油の廃油などから作られる「SAF」への転換が進められている。

LPガス（液化石油ガス）は、プロパンやブタンが主成分でライターやコンロの燃料に使われる。ナフサは主にプラスチックや衣料品（合成繊維）、合成ゴム、肥料などの原料になる。

今回のオイルショックで食料品の高騰が懸念されているのは、ハウス栽培の野菜ではビニールハウスの暖房に重油が使われているからであり、野菜を育てる化学肥料の原料はナフサだからだ。また、納豆の容器もそうだが、食料品の多くはナフサを原料としたプラスチック容器なので、当然、コストに影響する。

今回、電気料金の高騰が懸念されているのは、日本の電力の約7割を火力発電が占めているからだ。石油火力の割合は1割に満たないが、火力発電の燃料の多くはLNG（液化天然ガス）と石炭だ。

ロシアからLNGを輸入しづらくなったことをきっかけに、LNGの調達先の分散を進めてきた。約4割をオーストラリアに頼り、中東で最も多いのはカタールだが5％強に過ぎない。よって、LNGに関して日本の中東依存度は低いのだが、依存度の高い韓国や台湾が短期取引市場で買い増しに動けば、価格が一気に跳ね上がる。

LNGは－162℃まで冷却して液体化するため備蓄しにくく、日本で民間の在庫は約3週間分程度だ。世界的な価格高騰が長期化すれば、影響を免れない。よって日本の電気代も上がる。