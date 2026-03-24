宇治川沿いで絶景お花見！ 京都スタッフ「宇治川沿い3店舗 お花見フェア」

記事ポイント 京都スタッフが宇治川沿い3店舗でお花見フェアを開催茶莵里オープン1周年記念の春の特別料理はランチ8,000円・ディナー11,000円茶莵里来店者全員に喜撰茶屋の抹茶ソフト100円割引券を進呈 京都スタッフが宇治川沿い3店舗でお花見フェアを開催茶莵里オープン1周年記念の春の特別料理はランチ8,000円・ディナー11,000円茶莵里来店者全員に喜撰茶屋の抹茶ソフト100円割引券を進呈

京都スタッフが運営する宇治川沿いの飲食店・お土産処3店舗で、桜の開花にあわせたお花見フェアが開催されます。

茶莵里のオープン1周年を記念した春の特別料理や、桜の季節限定ソフトクリームなど、宇治川の絶景とともに楽しめるメニューが勢揃いしています。

京都スタッフ「宇治川沿い3店舗 お花見フェア」

開催期間：2026年3月26日(木)〜4月12日(日)対象店舗：茶莵里／肉笑・丸一商店／喜撰茶屋エリア：京都府宇治市 宇治川・喜撰橋周辺アクセス：JR奈良線「宇治」駅から徒歩約17分／京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約15分

京都スタッフは、粗挽き蕎麦と里山料理の店「茶莵里」が2025年4月1日のオープンから1年を迎えることを記念し、喜撰橋を中心とした宇治川沿いの3店舗でお花見フェアを開催します。

1周年記念の特典として、茶莵里に来店した方全員に「喜撰茶屋・抹茶ソフト100円割引券」が進呈されるのもうれしいポイントです。

2026年の「宇治川さくらまつり」は4月4日(土)・5日(日)に宇治公園(中の島)周辺で開催予定となっており、約2000本の桜が咲く宇治川沿いは春の京都屈指のお花見スポットとなっています。

田舎蕎麦と里山料理の茶莵里

全面ガラス張りの開放的な空間が特徴で、カウンターからは宇治川が一望できます。

春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、宇治の四季折々を感じながら里山料理と粗挽き蕎麦を味わえる贅沢な空間となっています。

カウンター8席、フロア席12席のほか、宇治川に面した半個室8席、さらに団体用のお座敷20席も用意されており、バスツアーのランチや大きな会合にも対応可能です。

木格子天井と一枚板のカウンターが印象的な店内は、窓越しに宇治川の石垣と満開の桜を一望できる特等席です。

茶莵里のお花見フェア限定メニュー

お花見席付き春の特別料理として、ランチ1名8,000円(ドリンク別)とディナー1名11,000円(ドリンク飲み放題付き)の2コースが用意されています。

販売期間は3月26日(木)〜4月12日(日)で、前日までの予約が必要です。

コースの先付八寸は、春の食材や珍味を取り入れた口取肴七種類の盛合せからスタートし、旬魚の桜鯛を使った向付け、京都の筍を濃厚豆乳で仕立てた小鍋と続きます。

本マグロ中トロ入り厳選3種類の握り鮨や、大海老・和牛巻きなど七種類の天麩羅は一品ずつ揚げたてで提供されます。

〆のお食事はプリフィックス形式で、温かい蒸し寿司とシジミ汁、または冷たい宇治抹茶蕎麦と桜海老かき揚げから好みで選ぶことができます。

コース以外にも、ミニ会席3,800円、里山弁当2,200円、せいろ蕎麦1,000円、桜香蕎麦1,280円といった単品メニューも充実しています。

粗挽き蕎麦は茶蕎麦との相盛り(200円追加)も選べるので、食べ比べを楽しむのもおすすめです。

窓越しに桜を眺めながらいただく宇治抹茶蕎麦は、鮮やかな緑色が春の景色に映えます。

和牛料理とローストビーフ専門店 肉笑・丸一商店

2024年10月にオープンした肉専門店で、和牛（特に近江牛）を使った熟成ローストビーフ丼やすき焼き、肉まぶし重などが人気を集めています。

1Fと2Fあわせて約60席を備え、40名ほどの団体利用にも対応可能です。

桜の季節にぴったりの食べ歩きテイクアウトメニューも充実しており、黒毛和牛ライスバーガー850円、黒毛和牛入りコロッケ350円、黒毛和牛メンチカツ450円が揃います。

店内でじっくり味わいたい方には、和牛極ローストビーフ重2,900円や上ローストビーフ重1,600円がおすすめです。

レアに仕上げたローストビーフがぎっしり詰まった重箱は、肉好きにはたまらない豪華なビジュアルです。

和牛串焼き2本2,950円は、厚切りの近江牛を香ばしく焼き上げた食べごたえ十分の逸品です。

京都スタッフ「宇治川沿い3店舗 お花見フェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間について教えてください。

A. 開催期間は2026年3月26日(木)〜4月12日(日)です。

Q. 対象店舗について教えてください。

A. 対象店舗は茶莵里／肉笑・丸一商店／喜撰茶屋です。

Q. エリアについて教えてください。

A. エリアは京都府宇治市 宇治川・喜撰橋周辺です。

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