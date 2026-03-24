福岡で24日、桜の開花が発表されました。平年より2日遅く、去年より1日早い発表です。日中の暖かさで標本木の花が開き、福岡に本格的な春の到来を告げました。



■福岡管区気象台 観測技術指導官・橋本真平さん

「ここらへん、ここらへんでちょっとしゃがんでみてください。この真上ぐらいです。」



24日午前9時半ごろ。福岡管区気象台のソメイヨシノの標本木で花が開きました。



合わせて3輪。開花発表の基準の5輪以上にはなりませんでしたが。





午後3時半。■川本聖記者「気象台の担当者がきょう、2回目の確認に来ました。朗報はあるのでしょうか。」■福岡管区気象台 観測技術指導官・橋本真平さん「5輪、咲いていることが確認できましたので、本日をもって開花です。」午後にかけて花が開き、福岡での開花が発表されました。平年より2日遅く、去年より1日早い発表です。今後1週間から10日で、満開となる見通しです。気象台の近くにある福岡市中央区の舞鶴公園には19種類、およそ1000本の桜が植えられています。■中村安里アナウンサー「こちらには、淡いピンク色の桜が咲き誇っています。そして近くでは、ピクニックを楽しむ人の姿があります。」ソメイヨシノは開花し始めたばかりですが、早咲きの品種はもう見頃です。オランダから来たという家族は和服を着て、日本の桜とともに写真を撮っていました。■オランダからの家族連れ「美しいです。桜もきれい、妻もきれいで、とても幸せです。」桜の下でお弁当を広げ、お花見を楽しむ人も見つけました。結婚してまもなく1年のご夫婦と、お母さんです。■妻「去年、前撮りをそこの日本庭園でしたのですが、聖地巡礼的な。」去年、写真を撮ったのは、桜が散った直後だったといいます。食器も「桜」でコーディネートして、ことしこそはと来たのですが。■夫「桜はまだ早すぎましたね。タイミングが。」一方、園内の広場では、花見客を迎える準備が進んでいました。■飲食店オーナー「あしたから、さくらまつりがスタートするので、お店を設営しています。」舞鶴公園では25日から、恒例の「福岡城さくらまつり」が始まります。開花発表の後押しを受けて、お店を出す側も気合いが入ります。■飲食店オーナー「いつも会期の中盤くらいから咲いてくるので、盛り上がってくればいいなと思います。」