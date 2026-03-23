【ユニクロ最新チラシ】SNSで大バズり中「リブヘンリーネックT」がお得！春のお出かけに心強いUV対策アイテムなど続々値下げ《3月26日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年3月20日から26日までのチラシは、「新生活応援特大号」。春夏のワードローブに外せないTシャツやスウェット、UVカットアイテムが特別価格で登場中です。

中でも、特に注目度の高いアイテムを厳選して紹介します。

「春、着る服がない」を解決！

●リブヘンリーネックT（期間限定価格1290円）

5つのボタンが付いた前立てが特徴のヘンリーネック。

地厚なコットンリブ素材は、肉感を拾いすぎず程よく体にフィットするので、上半身をすっきりと見せてくれます。こなれ感たっぷりで1枚で着ても決まりますが、レイヤードで楽しめるのも魅力的。

全7色とカラバリも豊富なので、お得なこの機会に色違いで揃えるのもアリですね。

●UVカットクルーネックカーディガン（期間限定価格1990円）

紫外線を防ぐUVカット機能が付いたクルーネックカーディガン。

ベーシックなシルエットなのでバランスがとりやすく、どんなスタイルにもマッチします。なめらかな肌触りのコットンレーヨン生地を使用しているので、柔らかくサラッとした着心地です。

これからの季節にぴったりのアイテムは、全15色の豊富なカラバリも魅力。さらに洗濯機で洗えるも高ポイントです。

あなどれない春の紫外線は、"着る日焼け止め"で賢くおしゃれに対策を取り入れてみて。

●UNIQLO：C スウェットストレートパンツ（期間限定価格2990円）

スッキリとしたウエストのデザイン、裾まで入ったセンターライン、そして適度にハリ感のあるクリーンな素材が特徴。カジュアル過ぎないので、スウェットでありながら上品な着こなしも叶う大人顔なスウェットです。

スウェットを着るとどうしても"部屋着感"が出てしまう人は、シルエットや素材でメリハリを付けてみて。

他にも、ポインテールカーディガン（1290円）やスムースコットンクルーネックセーター（2990円）、オックスフォードシャツ（2990円）、バギージーンズ（3990円）、今季初登場のユーティリティショートジャケット（5990円）など、春だけでなくオールシーズン使えるアイテムが期間限定価格で多数登場しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部