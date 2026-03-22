【ネコ漫画】飼い主の視線を察して遊びを止める愛猫!?その姿に「だるまさんが転んだみたいw」などの共感コメントが続出
【漫画を読む】飼い主の視線を感じて遊びを止める猫だが…!?
先日、『見てないよ〜』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.7万人(2026年3月16日現在)、今回紹介する漫画も6.4万いいね(2026年3月16日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガが床に落ちている猫砂を見つけて、夢中になって遊んでいる。その姿をピーちゃんが近くで見ていると、ピーちゃんの視線に気が付いて遊びを止めるキュルガ。
気づかれたピーちゃんは「見てないよ〜」と言って視線を逸らすと、しばらくしてキュルガは遊びを再開する。
ピーちゃんは今度は椅子に座りながらそっと見守っていると、身体を動かして椅子がバキッと音を立てる。キュルガは音がしたほうを振り向くと、ピーちゃんは視線を合わせないで「見てない見てない」と冷静に言うのであった。
飼い主の視線を感じると、ピタリと遊びを止めるキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「だるまさんが転んだみたいw」「あるある〜」などの共感コメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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