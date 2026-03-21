【漫画】ウルの森の魔女 第1回 「魔女はけっして嘘をついてはいけないよ」祖母との約束を破った″森の最後の魔女″は…
ルチルはウルの森に住む魔女、今日17の誕生日を迎えた。幼いころに祖母と交わした「魔女はけっして嘘をついてはいけないよ」という約束を忘れていたわけではなかった。ただ…どうしても友達のリナリアに絶望してほしくない想いから、占い結果とは違う答えを伝えたら血を吐いて死んでしまう…。それなのに、なぜかすぐ生き返って…!?――森の最後の魔女の物語が動き出す!
そうだすいが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『ウルの森の魔女』より一部をご紹介します。
⇒1話からイッキ読みする
次回、続きます。
⇒1話からイッキ読みする
コミックシーモアにて好評配信中、『ウルの森の魔女』、気になった方はぜひチェックしてみてください。
○『ウルの森の魔女』(そうだすい/シーモアコミックス)
ルチルはウルの森に住む魔女、今日17の誕生日を迎えた。幼いころに祖母と交わした「魔女はけっして嘘をついてはいけないよ」という約束を忘れていたわけではなかった。ただ…どうしても友達のリナリアに絶望してほしくない想いから、占い結果とは違う答えを伝えたら血を吐いて死んでしまう…。それなのに、なぜかすぐ生き返って…!?――森の最後の魔女の物語が動き出す!
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(C) そうだすい/シーモアコミックス
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