犬の「咳」が止まらない3つの原因とは

犬が咳をする理由は、人間と同じように「喉に違和感がある」場合だけではありません。まずは、どのようなメカニズムで咳が発生しているのか、その背景にある主な3つの原因を正しく理解することから始めましょう。

1.喉や気管のトラブル

喉から肺へと空気を送る管を「気管」と呼びますが、ここが何らかの理由で狭くなったり、刺激を受けたりすると咳が出ます。例えば、散歩中に首輪が強く食い込んだり、ハウス内のホコリを吸い込んだりといった日常的な刺激が原因になることがあります。

また、小型犬に多い「気管虚脱」という病気のように、空気の通り道が潰れてしまうことで、慢性的で激しい咳を引き起こすケースも珍しくありません。

2.ウイルスや細菌

「ケンネルコフ」と呼ばれる犬の風邪のような感染症が代表的です。ウイルスや細菌が喉や気管に付着して炎症を起こすことで、激しい咳が出ます。

特にペットショップから迎えたばかりの子犬や、ドッグランなどで他の犬と接する機会が多い犬に多く見られます。免疫力が低い子犬やシニア犬の場合、咳から肺炎へと悪化し、命に関わることもあるため、感染症の疑いがあるときは早めの対処が欠かせません。

3.心臓の不調

実は犬の咳で最も注意が必要なのが、心臓の病気です。心臓のポンプ機能が低下すると、心臓そのものが大きくなってしまい、すぐ上を通っている気管を圧迫して咳を誘発します。これを「心臓病による咳」と言います。

最初は散歩中や興奮した時だけだったのが、次第に寝ている間にも出るようになります。肺に水が溜まる「肺水腫」という危険な状態へ移行する前兆でもあるため、非常に重要なサインです。

咳の種類からわかる病気のサイン

犬の咳にはいくつかの「音」のパターンがあり、それを聞き分けることで原因を推測しやすくなります。例えば「カッカッ」と乾いた高い音で、最後に何かを吐き出そうとする仕草を見せる場合は、喉や気管の炎症が疑われます。

一方で「ガーガー」というアヒルの鳴き声のような低い音が出る場合は、気管や喉が変形してしまっている可能性が高いです。また、「ゼーゼー」と湿った重たい音が混じる場合は、肺の中に液体が溜まっているなど、より深刻な事態が考えられます。

言葉を話せない犬にとって、咳の音は重要なメッセージです。飼い主は愛犬の咳が「どんな音か」をよく観察し、必要であればスマートフォンで録音や録画をしておくと、診察の際に非常に役立ちます。

こんな時はすぐ病院へ！受診のタイミング

「少し咳をしているけれど、元気はあるから大丈夫」と判断するのは危険です。特に、舌の色が紫色や白っぽくなっていたり、苦しくて横になれず座ったまま呼吸をしていたりする場合は、酸素が十分に足りていない緊急事態です。すぐに夜間救急も含めた受診を検討してください。

そこまで激しくなくても、咳が3日以上続いている場合や、夜中から明け方にかけて咳で目が覚めてしまうようなら、慢性的な病気が隠れている可能性が高いです。受診の際は「いつ、どんな時に、何回くらい咳が出るか」をメモしておきましょう。

病院という慣れない環境では犬が咳をしないことも多いため、自宅でのリラックスした状態の様子を伝えることが、早期発見への一番の近道となります。

飼い主が家で気をつけてあげたいこと

愛犬が咳をしている時、家庭でまずできる対策は「首への負担」と「空気の質」を改善することです。散歩の際に首輪を使っているなら、首を締め付けない胸当てタイプの「ハーネス」に切り替えるだけで、咳が楽になることがあります。

また、部屋の乾燥は喉の粘膜を傷つけ、咳を悪化させる原因になります。加湿器を使って湿度を50～60％程度に保ち、こまめに掃除をしてホコリやタバコの煙を避けるなど、クリーンな環境を作ってあげましょう。

さらに、過度な興奮は心臓や呼吸器に負担をかけ、激しい咳を誘発します。来客や遊びで興奮しすぎないよう落ち着かせてあげるとともに、室温を一定に保ち、愛犬が穏やかに過ごせる空間を維持することが、症状を和らげる大切なケアとなります。

まとめ

犬の咳は、体からのSOSサインです。単なる風邪だと思い込まず、音や回数の変化に注意を払いましょう。

早期に原因を突き止めれば、多くの場合、適切な治療で愛犬の苦しみを和らげることができます。少しでも「いつもと違うな」と感じたら、迷わず獣医師に相談してください。

大切な家族の健康を守れるのは、一番近くにいる飼い主だけなのです。

(獣医師監修：後藤マチ子)