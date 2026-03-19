劇団四季は19日に公式サイトを更新。3月13日に福岡・キャナルシティ劇場で上演した「オペラ座の怪人」13時30分開始公演について、後日「はしか」と診断された来場者がいたと発表した。

劇団四季の公式サイトで「このたび保健所より、下記の対象公演をご観劇いただいたお客様のなかに、後日、麻しん（はしか）と診断を受けられた方が確認されたとの連絡がありましたのでお知らせ申し上げます」と発表。対象公演は「オペラ座の怪人」福岡公演（キャナルシティ劇場）で、3月13日の13時30分公演とした。

続けて「同公演をご観劇いただいたお客様は、健康観察期間中（〜4月3日（金）まで）の体調にご留意の上、万一、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）がみられた場合は、事前に医療機関へ連絡した上で速やかに受診いただけますようお願い申し上げます」とし、受診の際はマスクを着用し、可能な限り公共交通機関の利用は控えるよう呼びかけた。

「なお、ウイルスの生存期間を踏まえ、現時点でキャナルシティ劇場を利用されても、当該のお客様を原因とする麻しんウイルスに感染することはありません。劇団四季では皆様に安心してご来場いただけますよう、引き続き行政期間の指導のもと安全管理に努めてまいります」と伝えた。

全国的にはしかが流行しており、STARTO ENTERTAINMENTは今月17日、公式サイトを更新し、同14日に行われた「Aぇ! group」の福岡公演の来場者もはしか陽性と確認されたことを伝え、注意喚起を促した。

シンガーソングライター・Vaundyも3日に公式サイトを通じ、2月14日に開催した東京ドーム公演の来場者が後日、はしかと診断されたことを報告した。