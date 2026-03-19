日本初の女性裁判官を描いた連続テレビ小説「虎に翼」で、伊藤沙莉さん演じる猪爪寅子が、社会の矛盾や女性への差別に当たった時に発する「はて？」。可愛らしい表情もあって人気の名セリフだった。2026年3月18日放送の「あさイチ」（NHK）は、脚本家の吉田恵里香さんのインタビューも紹介しながら、社会の壁や偏見を前に発する「はて？」に焦点を当てた。

怒るほどでもなく場の空気を乱さない方がいいとき

吉田さんは「怒るほどでもない、場の空気を乱さない方がいいとか、この人が嫌いなわけじゃないみたいなときに言う機会を逃すと、それがOKの「世界線」になってしまう。『はて？』はそんなときの『合図の言葉』になった」と説明した。

吉田さん自身には、放送終了後にさっそく「はて？」と思う場面があったという。「（番組放送中は）すごい大変だったと思うので（終了後は）『しばらくは子どものことに専念して、子どもをかわいがってあげてね』と言われた。いやいや、放送中も執筆中も子どもをかわいがっていましたよ」と、「はて？」が湧き起こったという。「女性の経験で多いのは出産、結婚などをすると主語変わる。○○のママとか○○さんの奥様とか、勝手に（呼称が）カテゴライズされてしまう」

これって、「はて？」だなあと。

女性に言われて男性には言われない「はて？」

鈴木奈穂子アナウンサーも同じ気持ちだと打ち明けた。

「（自分が）忙しかった時に、やっぱり『子どもが寂しい思いをしたと思ったから、この後かわいがってあげてね』って言われるんです。でも、男性が忙しい時にも同じことを言われますか？」

これが、鈴木アナの「はて？」。

吉田さんは「はて？」の感覚を大切にして、「対話から生まれる何かを信じてください」と視聴者にメッセージを送った。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）