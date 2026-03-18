息子が警察に連れて行かれた？義母「離婚したほうがいいのでは？」→息子の妻「夫のことを信じているから」【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
漫画家の横山了一(@yokoyama_bancho)さんがX(旧Twitter)で連載する『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が話題だ。対照的な二つの家族を通して描かれるのは、夫婦の信頼がどこで崩れ、あるいはどこで踏みとどまるのかという切実な現実である。
いかにもヤンキー然とした毒山ゴンは、ギャンブル好きで無職という危うい立場ながら、主夫として家事育児に励んでいた。しかし「お金を稼ぎたい」という一心で怪しい誘いに乗り、詐欺グループのもとへ。そこで彼は「こういうヤツらが一番嫌いなんだ」と大暴れし、詐欺師たちとともに警察に連行されてしまう。
動揺する妻のマリンに対し、ゴンの母は「別れたほうがいい」と離婚を勧める。しかしマリンは「ゴンちゃんのことを信じているから」と、共にある未来を選んだ。横山さんによれば、マリンがこの決断を下せたのは、ゴンが子煩悩であり、貧乏であっても育児を通して強固な信頼関係を築いていたからだという。
■エリート夫の慢心が招く「崩壊」
一方、薬師寺家は対極の道を辿る。夫のシュウは仕事ができるが、家事育児は妻のユイに丸投げ。控えめだったユイは、マリンの助言を受けて「おかしいことははっきり伝える」ようになったが、シュウの慢心は止まらない。ユイが「義母とは気が合わない」と明言していたにもかかわらず、シュウは独断で義母との同居を決めてしまったのだ。
このときのシュウにとって、妻の意見は「一応聞くが最終決定権はないもの」に過ぎなかった。仕事が順調で自信に満ちあふれていたために、折れることができなかったのである。ユイが「一緒になんか住まない」と突きつけた瞬間、薬師寺家の崩壊は決定的となった。
■家族であり続けるための条件
もとは他人同士の夫婦が家族という共同体になったとき、最も大切なのは決定のすり合わせができるかどうかだ。横山さんは「違いを認めつつ、話し合いができる夫婦が長く家族でいられる条件ではないか」と語る。
毒山家と薬師寺家。見た目や社会的ステータスとは無関係に、夫婦の対等な関係性と信頼こそが、家庭の命運を分ける。過酷な局面でその本質が露呈する様子を、横山さんは鋭く描き出している。
取材協力：横山了一(@yokoyama_bancho)
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