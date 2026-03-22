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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「毎日誰かの命日だぞ､それ言い出したら。」を公開した。福島県いわき市の中学校で起きた「赤飯廃棄問題」を取り上げ、過剰な自粛ムードとクレームを恐れる行政の事なかれ主義に対して、強い怒りと疑問を投げかけている。



動画の冒頭で懲役太郎氏は、いわき市の5つの中学校で、東日本大震災から15年目にあたる3月11日の卒業式に提供予定だった約2100食の赤飯が「不謹慎だ」との指摘を受け、急遽廃棄されたというニュースを紹介。震災の年に生まれた子どもたちの門出であることを踏まえ、「よくぞここまで育ってくれたということでいいのではないか」と、過剰な配慮に疑問を呈した。



さらに、納入業者側が「33回忌や50回忌で紅白饅頭や赤飯をご注文いただきます」と説明している点にも触れ、「不謹慎だ」と騒ぎ立てる風潮を一蹴。「そんなこと言ったら、今日でも明日でも誰か死んでいる」と、一部の批判に過剰反応する社会の現状を厳しく指摘した。自身も震災から1カ月ほどでいわき市を訪れ、津波の爪痕や倒壊した墓石など、現地の悲惨な状況を目の当たりにした経験を回顧しつつ、震災を乗り越えてきた子どもたちを純粋に祝うべきだと主張している。



また、SNSで「廃棄はもったいない」と発信した市長については、「廃棄について事前に把握していなかったということなのか」といった趣旨の感想を述べている。

苦情が出たからといって安易に廃棄を決断し、リスク回避に走る行政の姿勢を問題視した。最後に、「子どもたちには何の責任もないのに」と憤りを口にし、「非常に着地点のない、つらいお話だ」とやりきれない思いを吐露して動画を締めくくった。