2000年代の鼓動が、今、蘇る。流麗なラインとメタリックの輝きが放つ圧倒的な個性【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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一歩一歩がドラマチックに。PL-1ラストが叶える、吸い付くような究極のフィット感【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
2000年代を席巻した流麗なランニングスタイルを現代に蘇らせた「ML408」から、待望の新色が登場した。合成皮革とメッシュを組み合わせたアッパーに、都会的で洗練されたメタリックカラーを纏わせたその姿は、周囲の視線を一瞬で奪う力強さを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においては、ニューバランスが誇るPL-1ラストを採用。足の形状に心地よくフィットする設計が、長時間の着用でもストレスを感じさせない包容力を実現している。さらに、クッション性とグリップ性に優れたソールユニットを搭載しており、路面をしっかりと捉えながら、弾むような歩行をサポートするのが特徴だ。
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メッシュ素材による優れた通気性と、合成皮革の持つ高い耐久性を高次元で両立。ユニセックスサイズでの展開は、性別を問わずあらゆるコーディネートにトレンド感のあるスパイスを加えてくれる。
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単なる復刻に留まらない、最新の履き心地とエッジの効いたデザイン。この一足を手にすることで、あなたの日常の風景がより鮮やかで、よりエネルギッシュなものへと変わるはずだ。
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