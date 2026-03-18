40・50代「着痩せ & 体型カバー」が狙える！【しまむら】シルエット大優勝♡「優秀ブラウス」

春らしい洋服が欲しいけれど、体のラインが目立たないものを選びたい。そんなミドル世代にぴったりのアイテムが【しまむら】から登場しました！ 今回ご紹介するのは、@chii_150cmさんが絶賛している「優秀ブラウス」。着痩せ & 体型カバーが狙えて春コーデで活躍しそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

ふんわりシルエットで着痩せ & 体型カバー

【しまむら】「MOG*ペプラムTU」\1,969（税込）

ふわっと広がるペプラムシルエットとボリュームスリーブが、女性らしい雰囲気を漂わせるブラウス。胸元のリボンディテールも、さり気ないアクセントに。@chii_150cmさんによると「着痩せと体型カバーを同時にしてくれる神シルエット」とのことで、上半身のラインを隠したい人にもおすすめ。リボンは結んでボタンをはずしたり、ゴム入りの袖口をまくり抜け感を出したりと、スタイリングのアレンジも楽しめます。

ワンピースの羽織りとしてプラスワン

こちらは色違いのベージュ。ワンピースに羽織りとしてプラスワンするのもおすすめです。ゆったりとしたシルエットと長めの着丈が、さり気なく腰まわりをカバーしてくれそう。濃いブラウンのシューズを合わせれば、メリハリとしてきいてくれます。

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※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M