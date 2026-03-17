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今は投資より現金？株価下落に備えて今あえて現金を増やす投資戦略について徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「今は投資より現金？株価下落に備えて今あえて現金を増やす投資戦略について徹底解説！」と題した動画を公開した。株式市場の先行きに不透明感が漂う中、投資における「現金」の本当の役割について解説している。



動画の冒頭で鳥海氏は、「失敗したくなければ、リターンを上げたければ〇〇を持て」と問いかける。米国株の割高感や地政学リスクなど、投資家の不安を煽る情報は後を絶たない。しかし鳥海氏は、PER（株価収益率）の高さや特定企業への偏り、年齢といった要素は「投資をやめる理由にはならない」と断言する。



では、どうすれば不安を乗り越え、リターンを追求できるのか。その鍵こそが「現金」だと鳥海氏は指摘する。動画では、資産3000万円を持つ2人の人物を例に、株価が30%下落し、さらに急な出費で200万円が必要になったケースをシミュレーションした。



全資産を株式投資していたAさんは、株価下落で資産が2100万円に減少。そこから200万円を引き出すために、値下がりした株式を売却せざるを得ず、資産は1900万円まで目減りする。その後、株価が30%回復しても、資産は2470万円にしか戻らない。



一方、500万円を現金で持ち、2500万円を株式投資していたBさん。株価下落で株式資産は1750万円になるが、200万円の出費は現金から賄えるため、株式を売る必要がない。手持ちの現金と株式を合わせると、この時点でAさんより100万円以上多い2575万円の資産を維持できる。さらに、下落した株を追加購入する選択肢も残されているのだ。



鳥海氏はこのシミュレーションを通して、現金を持つことは単なる「守り」ではなく、暴落時に売却を迫られる事態を防ぎ、精神的な余裕を生む効果があると説明。さらに、安値で追加投資できる機会をもたらす「攻めの手段」にもなると結論付けた。不安定な世の中だからこそ、現金を持ちながら長期投資を継続することが、資産を増やすための賢明な戦略だと締めくくった。