サンリオが届ける新しいライブ体験。豪華アーティストとのライブツアー「Hello Journey 26'」開催決定

4月から東京・大阪・大分を巡る、サンリオキャラクター×アーティストによるスペシャルライブツアー「Hello Journey（ハロージャーニー）26'」の開催が決定した。

本イベントは、4月26日（日）のGORILLA HALL OSAKA（大阪）の開催を皮切りに、5月23日（土）の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下、ハーモニーランド）」（大分県日出町）、そして6月7日（日）・14日（日）・21日（日）のテーマパーク「サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）」（東京都多摩市）まで、全5日間にわたり開催。

東京・大阪・大分の3都市を巡り、サンリオの人気キャラクターたちと実力派アーティストが共演する特別なライブツアーを展開する。

6組の豪華アーティストによるライブパフォーマンスに加え、各アーティストとキャラクターたちによる、このイベントだけのスペシャルコラボレーションも披露。音楽とキャラクターの世界観が重なり合い、ここでしか味わえないステージを創り上げる。

ライブならではの熱量と、サンリオエンターテイメントならではのポップで唯一無二の世界観が融合する、新しいライブ体験をお届け。パフォーマンスの中で生まれる化学反応や、会場ごとに異なる空気感も本イベントの大きな魅力だ。

また、ピューロランド（東京）およびハーモニーランド（大分）公演には、各テーマパークのパスポートが付く。テーマパークで思いきり遊び、キャラクターの世界観に浸りながら、ライブならではの熱気も体感できる特別な一日を楽しめる。

チケット先行抽選期間は、3月17日（火）13:00〜3月25日（水）23:59まで。

【ライブツアー情報】

●「Hello Journey 2026 at GORILLA HALL OSAKA」・日程：2026年4月26日（日）・場所：GORILLA HALL OSAKA・時間：第一部 open 13:30／start 14:10 第二部 open 17:30／start 18:10・出演：WATWING、Shuta Sueyoshi、VOKSY DAYS、EBiDAN OSAKA（O.A）、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ ※オープニングDJとしてDJクロミが出演・チケット：1F 2Fオールスタンディング 8,800円 別途ドリンク代 600円・詳細：https://www.sanrio-entertainment.co.jp/information/260317_02.html ●「Hello Journey 2026 at ハーモニーランド」・日程：2026年5月23日（土）・場所：ハーモニーランド内フェスティバルステージ・時間：第一部 open 11:00／start 11:30 第二部 open 14:15／start 14:45・出演：WATWING、WILD BLUE、s**t kingz、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、マイスウィートピアノ、バッドばつ丸、ハンギョドン ※オープニングDJとしてDJクロミが出演・チケット：前方スタンディングチケット 8,250円、シート自由席チケット 9,350円・詳細：https://www.harmonyland.jp/sp/hellojourney/index.html ●「Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド」・日程：2026年6月7日（日）・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール・時間：第一部 open 12:00／start 12:45 第二部 open 16:00／start 16:45・出演：WILD BLUE、クロミ、ポムポムプリン、マイスウィートピアノ・チケット：スタンディング 8,800円・詳細：https://www.puroland.jp/collaboration/hellojourney26_wildblue

・日程：2026年6月14日（日）・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール・時間：第一部 open 12:00／start 12:45 第二部 open 16:00／start 16:45・出演：Shuta Sueyoshi、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ・チケット：スタンディング 8,800円・詳細：https://www.puroland.jp/collaboration/hellojourney26_ss/

・日程：2026年6月21日（日）・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール・時間：第一部 open 12:00／start 12:45 第二部 open 16:00／start 16:45・出演：s**t kingz、シナモロール、バッドばつ丸、ポチャッコ・チケット：スタンディング 8,800円・詳細：https://www.puroland.jp/collaboration/hellojourney26_shitkingz/ ●各公演チケット先行抽選受付：3月17日（火）13:00〜3月25日（水）23:59●チケット一般発売日：4月11日（土）10:00〜●プレイガイドURL：https://eplus.jp/hellojouney/

●オフィシャルHP：https://www.sanrio-entertainment.co.jp/information/260317_01.html●主催：株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア●企画制作：株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア