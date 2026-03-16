プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、北海道を訪れたことを明かし、最新ショットを披露。交際中のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が反応するなど多くの反響が寄せられている。

【映像】恋人・宇野昌磨に抱えられる本田真凜や北海道での最新ショット（複数カット）

これまでInstagramで、私服姿や妹たちとの2ショットなど日常について発信してきた本田。2026年1月14日の投稿では「毎日腹筋と腕立て続けてたら、とりあえず、宇野昌磨を回せるようになったよ」とつづり、宇野とふれあう様子や、抱えられてスケートリンクを滑る動画など、恋人との仲睦まじい様子も見せていた。

北海道での最新ショットを公開

3月15日には、雪原をバックに撮影された最新ショットをアップ。「2025のToDoリストのやり残し『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづった。

この投稿に宇野が「いいね！」をつけて反応したほか、ファンからも「めっちゃ可愛い〜」「雪の妖精」「北海道に天使が舞い降りた」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）