本田真凜、交際中の宇野昌磨も反応した北海道での最新ショットをファンも絶賛「天使が舞い降りた」「雪の妖精」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、北海道を訪れたことを明かし、最新ショットを披露。交際中のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が反応するなど多くの反響が寄せられている。
【映像】恋人・宇野昌磨に抱えられる本田真凜や北海道での最新ショット（複数カット）
これまでInstagramで、私服姿や妹たちとの2ショットなど日常について発信してきた本田。2026年1月14日の投稿では「毎日腹筋と腕立て続けてたら、とりあえず、宇野昌磨を回せるようになったよ」とつづり、宇野とふれあう様子や、抱えられてスケートリンクを滑る動画など、恋人との仲睦まじい様子も見せていた。
北海道での最新ショットを公開
3月15日には、雪原をバックに撮影された最新ショットをアップ。「2025のToDoリストのやり残し『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづった。
この投稿に宇野が「いいね！」をつけて反応したほか、ファンからも「めっちゃ可愛い〜」「雪の妖精」「北海道に天使が舞い降りた」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）