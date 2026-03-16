NEC「LAVIE A23」が1〜3位を独占！ デスクトップPC人気ランキングTOP10 2026/3/16
「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
2位 LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）
3位 LAVIE A23
A2375/LAB（NEC）
4位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
5位 LAVIE A27
A2795/LAB（NEC）
6位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A7PA-AAAB（HP）
7位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
8位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
9位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
10位 GMKtec NucBox K11
GMK-K11-32/1T-W11Pro(8945HS)（Shenzhen GMK Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
2位 LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）
3位 LAVIE A23
A2375/LAB（NEC）
4位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
5位 LAVIE A27
6位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A7PA-AAAB（HP）
7位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
8位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
9位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
10位 GMKtec NucBox K11
GMK-K11-32/1T-W11Pro(8945HS)（Shenzhen GMK Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。