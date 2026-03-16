LAVIE A23（A2355/JAB）

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　「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE A23

A2355/JAB（NEC）

2位　LAVIE A23

A2355/LAB（NEC）

3位　LAVIE A23

A2375/LAB（NEC）

4位　HP All-in-One 24-cr2000

BD5A6PA-AAAB（HP）

5位　LAVIE A27

A2795/LAB（NEC）

6位　HP All-in-One 24-cr2000

BD5A7PA-AAAB（HP）

7位　iMac Apple M4 シルバー

MWUC3J/A（アップル）

8位　Mac mini Apple M4

MU9D3J/A（アップル）

9位　LAVIE A27

A2795/JAB（NEC）

10位　GMKtec NucBox K11

GMK-K11-32/1T-W11Pro(8945HS)（Shenzhen GMK Technology）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。